Скорее всего, следующим соперником Головкина станет "Канело" - источник

Предварительной датой боя Головкина и Альвареса называется сентябрь.
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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин следующий бой, скорее всего, проведет против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Об этом сообщает источник со ссылкой на известного обозревателя в мире бокса Дэна Рафаэля. Отмечается, что этот специалист владеет информацией, так как близок как к лагерю GGG, так и "Канело".
Напомним, казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин может до конца 2017 года провести еще несколько боев, и среди его потенциальных оппонентов звучат имена британца Билли Джо Сондерса и Сауля "Канело" Альвареса из Мексики. "Остаться" в среднем весе после боя с Хулио Сезаром Чавесом-младшим намерен Альварес, с которым бой Головкина может состояться в сентябре.