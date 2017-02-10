"Это стоит каждой шишки и синяка". Как выглядит лицо Жакиянова после победы над Уорреном

Казахстанский боксер выиграл титул ценой повреждений.
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Фото телеканала Premier Boxing
Казахстанский боксер легчайшего веса Жанат Жакиянов (27-1, 18 KO) получил сильные ушибы в бою с американским боксером Роуши Уорреном (14-2, 4 KO), передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок проходил вчера, 11 февраля, в США и завершился победой Жакиянова раздельным решением судей. Побывав дважды в нокдауне, казахстанец затем невероятным образом переломил ход поединка и стал новым чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO. Видео боя вы можете посмотреть здесь.
Победа Жакиянову досталась нелегко. Об этом можно судить по фотографиям казахстанца после боя. По ним же можно оценить и степень серьезности полученных повреждений.
Снимки появились в твиттере известного в прошлом британского боксера Рикки Хаттона, а ныне тренера Жакиянова.
"Какой тяжелой бывает игра, которую мы называем боксом. Но это стоит каждой шишки и каждого синяка, когда в самом конце ты можешь сказать, что ты - лучший в мире!" - гласит подпись к следующему фото.
После боя Жакиянов признался, что два нокдауна потрясли его, но он до конца верил в победу. Его соперник остался недоволен итогами - по словам Уоррена, судьи обошлись с ним несправедливо.
Эта победа помогла Жакиянову занять 12-е место в рейтинге известного портала Boxrec, обойдя в том числе и Уоррена. За поединок он заработал всего 30 тысяч долларов, а вот его соперник получит 150 тысяч.
Для 33-летнего Жакиянова бой с Уорреном стал первым с ноября 2015 года и дебютом в США. До этого он проводил поединки в 12 странах, среди которых - Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия.
Подробнее о жизни и карьере Жакиянова вы можете прочитать здесь.
Их поединок проходил вчера, 11 февраля, в США и завершился победой Жакиянова раздельным решением судей. Побывав дважды в нокдауне, казахстанец затем невероятным образом переломил ход поединка и стал новым чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO. Видео боя вы можете посмотреть здесь.
Победа Жакиянову досталась нелегко. Об этом можно судить по фотографиям казахстанца после боя. По ним же можно оценить и степень серьезности полученных повреждений.
Снимки появились в твиттере известного в прошлом британского боксера Рикки Хаттона, а ныне тренера Жакиянова.
"Какой тяжелой бывает игра, которую мы называем боксом. Но это стоит каждой шишки и каждого синяка, когда в самом конце ты можешь сказать, что ты - лучший в мире!" - гласит подпись к следующему фото.
После боя Жакиянов признался, что два нокдауна потрясли его, но он до конца верил в победу. Его соперник остался недоволен итогами - по словам Уоррена, судьи обошлись с ним несправедливо.
Эта победа помогла Жакиянову занять 12-е место в рейтинге известного портала Boxrec, обойдя в том числе и Уоррена. За поединок он заработал всего 30 тысяч долларов, а вот его соперник получит 150 тысяч.
Для 33-летнего Жакиянова бой с Уорреном стал первым с ноября 2015 года и дебютом в США. До этого он проводил поединки в 12 странах, среди которых - Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия.
Подробнее о жизни и карьере Жакиянова вы можете прочитать здесь.