Видео: Как Жанат Жакиянов стал новым чемпионом по версиям WBA (Super) и IBO

Казахстанский боксер отобрал титулы у американца, дважды побывав в нокдауне.
Сегодня 11:00
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Жанат Жакиянов. Фото vk.com/zhanat_zz
Предлагаем вашему вниманию видео победы казахстанского боксера Жаната Жакиянова над американцем Роуши Уорреном.
Поединок прошел в США. Дважды побывав в нокдауне в первом раунде, Жакиянов переломил ход боя и одержал победу раздельным решением судей.
Таким образом, казахстанский боксер стал новым чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, отобрав пояса у американца.