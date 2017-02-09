Казахстанец Жанат Жакиянов завоевал чемпионские титулы по версиям WBA (Super) и IBO

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Наполи Дженоа 2:0
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Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Астана Александрия 2:2
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Кайрат Сплит РНК 0:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Окжетпес Заря Бл 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Махтаарал Жетысу 1:5
Кайсар Славия Сф 1:0
Шахтер Ильичевец 2:0
Иртыш Алашкерт 1:0
Акжайык Металлург Бк 0:2
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Окжетпес Луч-Энергия 1:1
Актобе Тосно 0:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 5:3
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:0
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 1:2
Иртыш Астана 2:1
Алматы Бейбарыс 4:1
Темиртау Арлан 2:0
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Жетысу-Жастар 1:3
Динамо-Казыгурт Кайсар 3:2
Атырау-2 Динамо-Костанай 3:2
Тараз-2 Павлодар-2 2:3
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Кайсар Алтай-2 3:0
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:0
Жетысу-Жастар Тараз-2 1:3
ТНК «Казхром-2» Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Актобе 0:3
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Таиланд Южная Корея 0:3
Таиланд Казахстан 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Секулич, Эрикссон Белинский, Евсеев 2:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Барс Каспий-2 103:40
Барсы Атырау-2 Иртыш 81:65
Тигры Астаны Окжетпес 83:99
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 06:00
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 2:0
Фиорентина Удинезе 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Балмазуйвароши 14:30
Астана Железничар 19:00
Атырау Чихура 20:00
Тобол (U-21) Динамо-мол М 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Иртыш Астана 17:00
Кулагер Номад 17:00
Алматы Бейбарыс 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 18:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Япония 11:00
Воскобоева Осака 11:00
Путинцева Дои 13:00
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
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Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Балмазуйвароши 14:30
Астана Железничар 19:00
Тобол (U-21) Динамо-мол М 20:00
Атырау Чихура 20:00
Шахтер Академия Пандев
Иртыш Ом Экибастуз
Акжайык Алашкерт
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Актобе Сталь Дн
Тобол (U-21) Силкеборг
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Тобол Оренбург
Шахтер Заря Лг
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
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Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
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Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
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Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
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ПАОК Шальке-04 02:05
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Барыс Металлург Нк 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Иртыш Астана 17:00
Кулагер Номад 17:00
Алматы Бейбарыс 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад 17:00
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
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Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
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Казахстан Япония 10:30
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Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Атырау Есиль СК
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Павлодар Тараз
Буревестник-Алматы Павлодар
Алтай ТНК "Казхром"
Тараз Атырау
Павлодар Алтай
Есиль СК Тараз
Атырау Буревестник-Алматы
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km)
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km)
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик
Акжайык Никельщик
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Китай Казахстан 06:00
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Казахстан Китай 10:30
Япония Катар 10:30
Обсуждаемые

Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Казахстанец Жанат Жакиянов завоевал чемпионские титулы по версиям WBA (Super) и IBO

Казахстанец вернулся на ринг после более чем годичного перерыва.

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56 Комментариев
Фото vk.com/kazproboxing
Фото vk.com/kazproboxing

Казахстанский боксер-профессионал Жанат Жакиянов стал новым обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz

В поединке, который прошел в Толедо (США), Жакиянов отобрал пояса у американца Роуши Уоррена. 

Казахстанец неудачно начал этот поединок, дважды побывав в нокдауне в первом раунде. Затем Жакиянов изменил ход боя, в третьем раунде уже отправив соперника на настил ринга. 

Бой продолжался все отведенные 12 раундов. Жакиянов лидировал на протяжении практически всего поединка и в итоге одержал победу раздельным решением судей. 

Отметим, что к бою Жакиянов подходит в статусе временного чемпиона WBA. За поединок с Уорреном казахстанец заработал 30 тысяч долларов, тогда как его соперник в пять раз больше. 

Этот бой стал для Жакиянова первым после длительного перерыва. Опытный казахстанский боксер из-за травмы пропустил больше года - последний раз он боксировал в ноябре 2015-го, когда разделенным решением судей выиграл пояс "временного" чемпиона в бою с венесуэльцем Йонфрезом Парехо.

  Комментариев: 56
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Комментарии

 
 
Тимур Куанышкереев Сегодня 10:06
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Ура!!!
Ответить 3
 
Максат Шаяхметов Сегодня 10:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 122
Ураааааааа Жанатттттт Жарайсынннннн
Ответить 0
 
Жасулан Турапов Сегодня 10:06
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
Жеңіс құтты болсын урааа!!!!
Ответить 3
 
Дархан Касабаев Сегодня 10:07
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3215
Жарайсын!
Ответить 3
 
M585 Сегодня 10:07
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 211
Уррррааа! Поздравляю Жаната! У нас новый Чемпион!!! Казахстан АЛFA!
Ответить 3
 
Нурик Сегодня 10:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 164
Красавчик. Поздравляю с победой. Молодец. Смотрел в прямом эфире. Казахстан алға.
Ответить 2
 
Maro Ko Сегодня 10:07
Статус: Юниор
Рейтинг: 98
Супер, хотя равный бой был, начал плохо наш боксер, но потом старался. Молодец, не сдался!
Ответить 4
 
Gabit Kinajt Сегодня 10:37
Статус: Профи
Рейтинг: 355
Maro Ko,
Если бы равный бой был или преимущество Жаната было небольшим, то победил бы Уоррен
Ответить 0
 
Kairat Сегодня 10:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Уррааааа!!!!Красава!!!!
Ответить 4
 
Серик Жансеит Сегодня 10:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 130
Урааааа молодец все таки победил поздравляю всех !!!
Ответить 3
 
Kanat Сегодня 10:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 85
Жарайсын
Ответить 3
 
Alee Сегодня 10:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 189
Волей взял бой, поздравляю, чемпион!
Ответить 3
 
Кожаева Бекзат Сегодня 10:08
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Қазақтан шыққан төртінші әлем чемпионо құтты болсын Алаш жұрты
Ответить 2
 
Данияр Сейтханов Сегодня 10:08
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Он просто задавил, и очнулся от нокдауна
Ответить 3
 
Санек Васильев Сегодня 10:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 590
Брат я не верю своим глазам. Ты победил, урррраааааа
Ответить 3
 
argintinec 11 Сегодня 10:09
Статус: Профи
Рейтинг: 305
на характере , до конца бился, молодец, Жанат жарайсын.
Ответить 2
 
M585 Сегодня 10:10
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 211
Честно говоря, был уверен что повториться сценарий боя Уорд-Ковалев! Но судьи (на удивление) отдали заслуженную победу Жанату!!!! Бой был очень близкий, но мощь была на стороне Жаната! Поздравляю с волевой победой!!!!
Ответить 2
 
Adam Adam Сегодня 10:10
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Жанат жарады! Кейбір бокс мамандарының (Беленький) аузына құм құйылды!
Ответить 2
 
Жаке Жанай Сегодня 10:10
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Агайын кутты болсын !!! Менде жана гана ткелей эфирден тамашалап куанып отырмын!!!
Ответить 1
 
Fater Сегодня 10:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1054
На характере,воле и силе взял победу. молодец Жанат. Браво Жанат!!!
Ответить 1
 
Maro Ko Сегодня 10:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 98
Победил в США у американца, после двух нокдаунов в 1-ом раунде, это КРУТО!!!!!!!!!!!!
Ответить 2
 
M585 Сегодня 10:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 211
Maro Ko, два нокдауна в первом раунде, и все равно на характере вытащить такой бой - это достойно огромного уважения!!! Молодец что не потерял волю к победе, уже в третьем раунде американец понял что такое Казахстанский бокс! Браво Жанат! Держали за тебя кулаки перед мониторами!!!
Ответить 2
 
Алтай Калимов Сегодня 10:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1195
Кутты болсын агайын! Поздравляю всех! Где видео? Жаль что был в дороге!
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 10:12
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4723
Уррррррррррррррррррраааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить 0
 
AbduRahman _________ Сегодня 10:13
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
НЕ СПАЛ ВСЮ НОЧЬ ЧТОБЫ НЕ ПРОСПАТЬ ЭТОТ БОЙ!!!НЕ ДУМАЮ ЧТО ЖАНАТ ПОБЕДИЛ МАКСИМУМ НИЧЬЯ!!!ДУМАЮ УОРРЕНА ЗАСУДИЛИ ЗА ЕГО ГРЯЗНЫЙ БОКС АЛЯ В СТИЛЕ УОРДА(КЛИНЧИ ,ТОЛЧКИ,ГРЯЗНЫЕ ПРИЕМЫ)!!!ПОЯС ЖАНАТА НАВЕРНО УЙДЕТ В БРИТАНИЮ ЕСЛИ СВЕДУТ С ХАСКИНСОМ МОЖЕТ И В ЯПОНИЮ С ЯМАНАКЕ!!!ПОЯС ЕМУ ДОЛГО НЕ УДЕРЖАТЬ ТАКИМ БОКСОМ, НО ПАРЕНЬ ВЫНОСЛИВЫЙ ЭТОГО У НЕГО НЕ ОТНЯДЬ
Ответить -1
 
serikjan atau Сегодня 10:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3027
AbduRahman, Жанат точно брал 9 раундов. Какая тут ничья.
Ответить 1
 
AbduRahman _________ Сегодня 10:23
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
serikjan atau,ПО АКЦЕНТРИРОВАННЫМ УДАРАМ И ПО ПОПАДАНИЯМ УОРРЕН ВЫИГРАЛ БОЙ!!!УДАРЫ ЖАНАТА В ОСНОВНОМ ПОПОДАЛИ ПО ЗАЩИТЕ ИЛИ ЖЕ ЛЕТЕЛИ В СКОЛЬЗ!!!НЕ СКАЖУ ЧТО ТОТАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО БЫЛО НО ЕСЛИ СУДИТ ОБЬЕКТИВНО УОРРЕН ВЫИГРАЛ БОЙ
Ответить 0
 
Еркебулан Абикеев Сегодня 10:29
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
AbduRahman _________,сказывается что ты всю ночь не спал, посмотри бой на свежую голову. Уорен со своим любительским стилем должен был потерять пояс от настоящего профессионала и он потерял его.
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 10:18
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 590
AbduRahman _________,Не уйдет пояс никуда, уверен Жанат сделает работу над ошибками и с каждым разом будет только добавлять. Лучше радуйся победе
Ответить 0
 
AbduRahman _________ Сегодня 10:27
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Санек Васильев,КОНЕЧНА Я РАД ЗА НЕГО НО И ОБЬЕКТИВНОСТЬ НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ В СТОРОНУ!! ЧАСТО ПРОВАЛИВАЕТСЯ В АТАКЕ!!!ДЖЕБОМ МАЛО РАБОТАЕТ КАК И КОРПУСОМ АТАКИ ОДНООБРАЗНЫЕ ,ЗАЩИТУ Б ЕМУ ЕЩЕ ПОДТЯНУТЬ!!!ВОТ ЧТО ОСОБЕННО БРОСАЕТСЯ В ГЛАЗА!!!А ТАК ФУНКЦИОНАЛЬНО ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОДОШЕЛ К БОЮ И НЕ ПАНИКОВАЛ ПОСЛЕ НОКДАУНА
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Kairat Сегодня 10:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
AbduRahman _________, Жанат выиграл. В начальных раундах за счет выиграша в скорости Уоррен сумел отправить Жаната в два нокдауна, но они его не потрясли. Далее уже Жанат отправил Уоррена в нокдаун. Второй нокдаун Жанат компенсировал четкими и сильными попаданиями после которых Уоррен был уже близок к нокдауну. Далее исходя из того, что Жанат постоянно его пресссинговал, шел вперед работая первым номером, выбрасывал постоянно удары, а Уоррен постояяно клинчевал, "вязал" Жанату руки - это по моему мнению сыграло главную роль в присуждении победы нашему бойцу. Судьи хорошо отработали. Все по справедливости! Очень рад за Жаната!!!Молодец, чемпион!!!!
Ответить 0
 
AbduRahman _________ Сегодня 10:33
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Kairat,ДА ПРЕССИНГОВАЛ НО ЭТОГО НЕ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОБЕДЫ ЕСЛИ МАЛО ПОПАДАНИИ!!!ИЗ ЗА ГРЯЗНОГО ВЕДЕНИЯ БОЯ ПОБЕДУ ОТДАЛИ !!!А ТАК РАД ЗА НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
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Санек Васильев Сегодня 10:13
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 590
Тролли вылазьте из своих крысиных нор. Наш ZZ суперчемпион!!!!!!!!!
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ALASH Сегодня 10:13
Статус: Дублёр
Рейтинг: 188
Красава побил соперника на его же територии и это после нокдауна. Заслуженая трудовая победа!!!
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К700 ВСR BCa Сегодня 10:14
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
Ни одного болельщика Казаха. Жаль Жанат не русский или кореец а то был бы звонок из Астана и все студенты, сотрудники посольства с семьями рванули бы как по приказу покричали бы. ОБИДНО. МОЛОДЕЦ ЖАНАТ подняд КЗ на уровень.
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AbduRahman _________ Сегодня 10:28
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
К700 ВСR BCa,ПРОСТО ЛЕГКИЕ ВЕСА НЕ ПОПУЛЯРНЫ И НЕ БЫЛИ ПОПУЛЯРНЫМИ!!!ПОЭТОМУ И ТАК
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МАКСАТ КУНЧАЕВ Сегодня 10:16
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
жарайсың бауырым!!! сенің ҚАЗАҚСТАН АЛҒА деп айтқан сөзіңнің өзі, сенің Қазақ Елінің ПАТРИОТЫ екендігін білдіреді, Осындай жетістіктерге жетебер ҚАЗАҚ бауырым!!!!!!!!!!
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Виталий Виталий Сегодня 10:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 252
Земеля красавчик просто, поздравляю весь Казахстан с победой! Ну что ребят кто на нашего ставил? Коф то у буков хороший был ))
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Марат Галиев Сегодня 10:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 834
Вот это новость))), верил, надеялся но не ожидал))), мои поздравления Жанату! Ура у нас новый чемп!!!
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Ержан Елеусізов Сегодня 10:18
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
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Aqmetov Kidirgali Сегодня 10:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 103
Жанат извени я не верил на победу.РЕСПЕКТТТ МОЛОДЕЦ
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Джо Бонанно Сегодня 10:21
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 588
Спасибо тренеру Рикки Хаттону за нашего парня, это и его личный огромный успех. И пусть писали, что Рикки грязный боксер, что он такой сякой, некоторые после поражения прямо воспылали ненавистью к нему, не знаю, мне лично Хаттон сразу понравился ,было видно, что он простой обычный британский парень как Мюррей, не можорик, не такое дерьмо,как Сондер или Юбенк. Браво Рикки, и браво Жаке, оба победители.
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МАКСАТ КУНЧАЕВ Сегодня 10:23
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Бұкіл әлем біздің ҚАЗАҚТАРДАН қорқатын болады, оған сен ҚАНАТ, РУСЛАН, ЖАНАТ, ГЕНА, ЖИРОВ бауырларымыздың аттары дәлел!!!!!
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К700 ВСR BCa Сегодня 10:23
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
СМОТРЕЛСЯ МОЩНЕЕ ЖАКЕ, НАНОСИЛ СИЛЬНЫЕ ТОЧНЫЕ УДАРЫ САМИ АМЕРЫ В КОНЦЕ ПОНЯЛИ ЧТО ИХ ПРОИГРАЛ. ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕСЬ КЗ
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Санек Васильев Сегодня 10:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 590
Ждем поздравления от нашего героя GGG.
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Булат Балагур Сегодня 10:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1170
Жесть ! нельзя так расслаблено подходить к главному бою в карьере . Слава Аллаху ! Жанат восстановился и за счет силы воли просто задавил Уорена !!! Американец хотел проходную защиту , а получил по полной программе и пояс потерял . Честно говоря я думал , что засудят Жаната - слишком уж долго считали . С победой Жанат !!!
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Санек Васильев Сегодня 10:25
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 590
Теперь надеюсь бои Жаната будут официально транслировать на ТВ
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Кастер Нурсерик Сегодня 10:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Жанаттың жеңісі құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін әрине!!!

Бірақ жанкүйерлер қазақ бола тұра орысша құттықтауды қойсаңыздар қайтеді((
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Аскербек Какимов Сегодня 10:27
Статус: Профи
Рейтинг: 370
Жарайсын Жанат. ZZ енді ZZZ-болды Zhuldyzdy Zhanat Zhakianov.
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мурат мукангалиев Сегодня 10:27
Статус: Профи
Рейтинг: 433
Молодец на характери выйграл
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AbduRahman _________ Сегодня 10:29
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
СЛЫШАЛИ ДА КАК ХАТТОН ЕМУ НАЧИНАЯ С 8 ИЛИ С 9 РАУНДА ГОВОРИЛ ТЫ ВЫИГРАЕШЬ ТЫ ВИГРАЕШЬТекст комментария
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Дауирбек Саурыков Сегодня 10:30
Статус: Фанат
Рейтинг: 44
Алга казак ели жанаттын ози сенбеи тургои Аскат Куаныш кутты болсын
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Серик Жансеит Сегодня 10:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 130
Где тупые Раушан Шымкентский пацанчик что скажете?
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Канат Дарбаев Сегодня 10:36
Статус: Юниор
Рейтинг: 73
Алғаааа!!! Видео кайда?
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Fater Сегодня 10:37
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1054
Уорен уже начал тянул время в перерывах(не хотел по ходу уже выходить)))...и Бронер там в зале что то кричал и вскакивал, а наш боксёр просто делал всё как надо, постоянный прессинг,давление и ни секунды послабления америкосу, Уорен был потерянный и это было заметно....Жанат браво!!!
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Самат Башкеев Сегодня 10:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 242
Жеңіс құтты алаш жұрты
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