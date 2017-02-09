Стал известен гонорар Жаната Жакиянова за титульный бой в США

Казахстанец претендует на титулы WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.
Сегодня 09:09
Ссылки по теме:
- Прямая трансляция боя Жанат Жакиянов - Роуши Уоррен
- Жакиянова везут, чтобы Уоррен защитил свой титул - Беленький
- Букмекеры не верят в победу Жакиянова в бою за титулы WBA (Super) и IBO
Жанат Жакиянов. Фото с сайта hattonboxing.com
Казахстанский боксер Жанат Жакиянов за бой с американцем Роуши Уорреном получит 30 тысяч долларов, сообщает "Профи Бокс Казахстана".
В то же время гонорар американца, который поставит на кон свои титулы WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, в пять раз выше - 150 тысяч долларов.
Напомним, поединок состоится сегодня, 11 февраля, в американском Толедо. Прямая трансляция вечера бокса доступна по этой ссылке.