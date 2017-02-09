Прямая трансляция боя Жанат Жакиянов - Роуши Уоррен

На кону в поединке будет стоять титул чемпиона WBA.
Вчера 23:59
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Фото с сайта boxingscene.com
Утром 11 февраля по казахстанскому времени боксер Жанат Жакиянов проведет бой против американца Роуши Уоррена в США.
На кону в поединке будет стоять пояс WBA в легчайшем весе. К бою Жакиянов подходит в статусе временного чемпиона организации, а Уоррену принадлежит пояс суперчемпиона.
Ориентировочное начало боя Жакиянов - Уоррен - после 6:00 по времени Астаны. Большинство ссылок на трансляцию появится ближе к началу поединка.
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27-летний Жакиянов провел в профессионалах 28 боев, в которых одержал 26 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 29-летнего Уоррена 14 побед (четыре нокаутом) и одно поражение в 15 поединках.
На кону в поединке будет стоять пояс WBA в легчайшем весе. К бою Жакиянов подходит в статусе временного чемпиона организации, а Уоррену принадлежит пояс суперчемпиона.
Ориентировочное начало боя Жакиянов - Уоррен - после 6:00 по времени Астаны. Большинство ссылок на трансляцию появится ближе к началу поединка.
Ссылка #1 >>>
Ссылка #2 >>>
Cсылка #3 >>>
27-летний Жакиянов провел в профессионалах 28 боев, в которых одержал 26 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 29-летнего Уоррена 14 побед (четыре нокаутом) и одно поражение в 15 поединках.