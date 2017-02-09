Нокдауны потрясли меня, но затем я перебоксировал Уоррена и заслужил победу - Жакиянов

Казахстанец признался, что не был уверен, что судьи отдадут победу ему, так как бой проходил в США.
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Жанат Жакиянов (слева). Фото: Leo Wilson/Premier Boxing Champions
Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО) считает, что добился заслуженной победы над американцем Роуши Уорреном (14-2, 4 КО).
Их поединок, на кону которого и стояли два чемпионских титула, состоялся утром 11 февраля в Толедо (США). По итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде.
"В конце боя я знал, что заслужил победу, но из-за того, что мы были в США, мы не были уверены, что судьи отдадут ее нам. Так что это нас удивило, но не тот факт, что я выиграл бой. Он потряс меня в начале, но затем я перебоксировал его в каждом раунде и был лучше в конце.
Те нокдауны потрясли меня, но Рикки Хаттон (тренер Жакиянова) помог мне сохранить хладнокровие и рассказал, какие корректировки я должен был сделать. После того как я смог выйти на ближнюю дистанцию и усилить активность, я увидел, что уровень энергии Уоррена упал", - заявил Жакиянов.
Однако Уоррен недоволен решением судей. По его словам, он выиграл этот бой и настаивает на реванше.
Добавим, что для Жакиянова этот бой был первым после длительного перерыва и первым в США. Последний раз он боксировал в ноябре 2015-го, когда разделенным решением судей выиграл пояс "временного" чемпиона в бою с венесуэльцем Йонфрезом Парехо.
Их поединок, на кону которого и стояли два чемпионских титула, состоялся утром 11 февраля в Толедо (США). По итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде.
"В конце боя я знал, что заслужил победу, но из-за того, что мы были в США, мы не были уверены, что судьи отдадут ее нам. Так что это нас удивило, но не тот факт, что я выиграл бой. Он потряс меня в начале, но затем я перебоксировал его в каждом раунде и был лучше в конце.
Те нокдауны потрясли меня, но Рикки Хаттон (тренер Жакиянова) помог мне сохранить хладнокровие и рассказал, какие корректировки я должен был сделать. После того как я смог выйти на ближнюю дистанцию и усилить активность, я увидел, что уровень энергии Уоррена упал", - заявил Жакиянов.
Однако Уоррен недоволен решением судей. По его словам, он выиграл этот бой и настаивает на реванше.
Добавим, что для Жакиянова этот бой был первым после длительного перерыва и первым в США. Последний раз он боксировал в ноябре 2015-го, когда разделенным решением судей выиграл пояс "временного" чемпиона в бою с венесуэльцем Йонфрезом Парехо.