Я выиграл этот бой, я отправил Жакиянова в нокдаун. Хочу обратно мои титулы - Уоррен

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Ювентус 0:2
Болонья Милан 0:1
Наполи Дженоа 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Астана Александрия 2:2
Кайрат Сплит РНК 0:0
Окжетпес Заря Бл 1:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Махтаарал Жетысу 1:5
Кайсар Славия Сф 1:0
Шахтер Ильичевец 2:0
Иртыш Алашкерт 1:0
Акжайык Металлург Бк 0:2
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Актобе Тосно 0:0
Окжетпес Луч-Энергия 1:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 5:3
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:0
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 1:2
Иртыш Астана 2:1
Алматы Бейбарыс 4:1
Темиртау Арлан 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Кайсар Алтай-2 3:0
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:0
Жетысу-Жастар Тараз-2 1:3
ТНК «Казхром-2» Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Актобе 0:3
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:3
Таиланд Казахстан 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Секулич, Эрикссон Белинский, Евсеев 2:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Барс Каспий-2 103:40
Барсы Атырау-2 Иртыш 81:65
Тигры Астаны Окжетпес 83:99
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 2:0
Фиорентина Удинезе 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Балмазуйвароши 14:30
Астана Железничар 19:00
Атырау Чихура 20:00
Тобол (U-21) Динамо-мол М 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Иртыш Астана 17:00
Кулагер Номад 17:00
Алматы Бейбарыс 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 18:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Япония 1:1
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 1:0
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Балмазуйвароши 14:30
Астана Железничар 19:00
Тобол (U-21) Динамо-мол М 20:00
Атырау Чихура 20:00
Шахтер Академия Пандев
Иртыш Ом Экибастуз
Акжайык Алашкерт
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Актобе Сталь Дн
Тобол (U-21) Силкеборг
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Тобол Оренбург
Шахтер Заря Лг
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Барыс Металлург Нк 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Иртыш Астана 17:00
Кулагер Номад 17:00
Алматы Бейбарыс 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад 17:00
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Япония 1:1
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 1:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Ислам Ассис
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 16:00
Павлодар Атырау 18:00
Тараз ТНК "Казхром" 14:00
Есиль СК Павлодар 16:00
Буревестник-Алматы Алтай 18:00
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km)
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km)
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик
Акжайык Никельщик
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Китай Казахстан 06:00
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Казахстан Китай 10:30
Япония Катар 10:30
Япония Катар 15:00
Южная Корея Казахстан 15:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Я выиграл этот бой, я отправил Жакиянова в нокдаун. Хочу обратно мои титулы - Уоррен

Американец не согласен с решением судей и требует реванша.

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13 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Американский боксер Роуши Уоррен (14-2, 4 КО) выразил недовольство по поводу решения судей, отдавших победу казахстанцу Жанату Жакиянову (27-1, 18 КО) в их поединке за титулы WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.

Их бой состоялся утром 11 февраля в Толедо (США) и продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде. Видео боя можно посмотреть здесь.

По словам Уоррена, он превзошел соперника в точности и хочет вернуть пояса в реванше.

"Я выиграл этот бой. Я отправил его на настил, я попадал более чистыми ударами и вынуждал его промахиваться. Получается, что в фаворе у судей агрессивные бойцы, даже если они не доносят удары до цели, – сокрушается Роуши. – Такая же история случилась у меня с (Хуаном Карлосом) Пайано. Я проиграл первый поединок, хотя именно меня должны были объявить победителем, а затем получил позитивное решение судей в реванше. Что ж, теперь я должен доказать этим судьям во второй раз, что сегодня со мной обошлись несправедливо. Конечно, я хочу реванш. Без промедлений. Хочу обратно мои титулы.

Конечно, всегда можно сделать больше. Мы вернемся назад, посмотрим, что можно сделать иначе, и удостоверимся, что больше судьи меня не обделят", - цитирует Уоррена BoxingScene.com.


Стоит отметить, что для Жакиянова этот бой стал первым в США. Ранее он проводил поединки в 12 странах, среди них - Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия.
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Marlen Zharimbetov Сегодня 15:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
а самого то как повело ? без вопросов два раза упал Жанат, но добивать не учили ? тебя потом с 2-12 раундов гоняли как свинку на скотобойне, почему мазаффакеры всегда болтают чушь ?
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Д'Артаньян Сегодня 15:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Marlen Zharimbetov, Жанат красава, болел за него. И то что он показал, больше похоже на биг драмму. С победой Жаната
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актау мангистау Сегодня 15:23
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
оййй басталдыма. четко женилдигой менинше
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KAIRAT Сегодня 15:25
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4728
Утылганнын сози курсын.женилдин ба. Еркекше котере бил
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Рауан Калдыбаев Сегодня 15:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Ты в чистую проиграл))). Зачем базаришь)) даже картина боя не было))
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марко антонио цезарь Сегодня 15:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 173
если будет реванш везите на экспо он рядом с проститутками гены вообще бесплатная девица и на этот раз пусть он получает свои сраные 30 к зелени а жакиянову минимум 150 косых,это будет мегабой на экспо даже если гена в главном бою уработатет за пару раундов этого джонса чо там за бичи еще хотят по рейтингу,если будет мегареванш чтоб джони дома уработал его как максимум как минимум прилично заработал для семьи пусть теперь имя жакиянова поработате на жакиянова
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Санек Васильев Сегодня 15:41
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 615
Надо было в 1 раунде с велосипеда слезть и боксировать. А сейчас хоть занойся
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Бейбут Есмурзин Сегодня 15:42
Статус: Профи
Рейтинг: 453
В контракте не указана наверно реванша. Если указана то след бой по больше денег возьмёт Жанат.
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Gabit Kinajt Сегодня 15:43
Статус: Профи
Рейтинг: 360
Какие проблемы Роуши, поставь лимон Жанату и бейся!!!
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Gabit Kinajt Сегодня 15:46
Статус: Профи
Рейтинг: 360
Интересные ребята, эти американцы...Сел на велосипед 10 раундов из 12 и хочет, чтобы непременно его лапку подняли. Надо работать для этого. Ну и, конечно, при Рикки Хаттоне в углу американцам было стыдно сломать бой в пользу Уоренна, хотя могли запросто
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Lapochka Lapulya Сегодня 15:49
Статус: Профи
Рейтинг: 392
Бокс, бокс, бокс... Других новостей нет что ли? Такое впечатление, что сайт не спортивный, а боксерский. Boxing.kz прям )))))
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serikjan atau Сегодня 16:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3034
Lapochka Lapulya, скором времени у нас будет не два-три, а двадцать чемпионов мира. Тогда что скажешь.
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Aqmetov Kidirgali Сегодня 16:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 106
Реванш в Астане арене
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