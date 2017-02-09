Я выиграл этот бой, я отправил Жакиянова в нокдаун. Хочу обратно мои титулы - Уоррен

Американец не согласен с решением судей и требует реванша.
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Фото с сайта boxingscene.com
Американский боксер Роуши Уоррен (14-2, 4 КО) выразил недовольство по поводу решения судей, отдавших победу казахстанцу Жанату Жакиянову (27-1, 18 КО) в их поединке за титулы WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.
Их бой состоялся утром 11 февраля в Толедо (США) и продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде. Видео боя можно посмотреть здесь.
По словам Уоррена, он превзошел соперника в точности и хочет вернуть пояса в реванше.
"Я выиграл этот бой. Я отправил его на настил, я попадал более чистыми ударами и вынуждал его промахиваться. Получается, что в фаворе у судей агрессивные бойцы, даже если они не доносят удары до цели, – сокрушается Роуши. – Такая же история случилась у меня с (Хуаном Карлосом) Пайано. Я проиграл первый поединок, хотя именно меня должны были объявить победителем, а затем получил позитивное решение судей в реванше. Что ж, теперь я должен доказать этим судьям во второй раз, что сегодня со мной обошлись несправедливо. Конечно, я хочу реванш. Без промедлений. Хочу обратно мои титулы.
Конечно, всегда можно сделать больше. Мы вернемся назад, посмотрим, что можно сделать иначе, и удостоверимся, что больше судьи меня не обделят", - цитирует Уоррена BoxingScene.com.
Стоит отметить, что для Жакиянова этот бой стал первым в США. Ранее он проводил поединки в 12 странах, среди них - Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия.
Их бой состоялся утром 11 февраля в Толедо (США) и продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде. Видео боя можно посмотреть здесь.
По словам Уоррена, он превзошел соперника в точности и хочет вернуть пояса в реванше.
"Я выиграл этот бой. Я отправил его на настил, я попадал более чистыми ударами и вынуждал его промахиваться. Получается, что в фаворе у судей агрессивные бойцы, даже если они не доносят удары до цели, – сокрушается Роуши. – Такая же история случилась у меня с (Хуаном Карлосом) Пайано. Я проиграл первый поединок, хотя именно меня должны были объявить победителем, а затем получил позитивное решение судей в реванше. Что ж, теперь я должен доказать этим судьям во второй раз, что сегодня со мной обошлись несправедливо. Конечно, я хочу реванш. Без промедлений. Хочу обратно мои титулы.
Конечно, всегда можно сделать больше. Мы вернемся назад, посмотрим, что можно сделать иначе, и удостоверимся, что больше судьи меня не обделят", - цитирует Уоррена BoxingScene.com.
Стоит отметить, что для Жакиянова этот бой стал первым в США. Ранее он проводил поединки в 12 странах, среди них - Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия.