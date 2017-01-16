Жанат Жакиянов обошел в рейтинге Роуши Уоррена после завоевания титулов

Казахстанский боксер победил американца по итогам 12 раундов.
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Жанат Жакиянов и Роуши Уоррен. Фото: Premier Boxing Champions
Новый чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО) обошел в рейтинге американца Роуши Уоррена (14-2, 4 КО) после завоевания титулов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок за два чемпионских пояса прошел 11 февраля в Толедо (США) и продлился все отведенные 12 раундов. В результате судьи раздельным решением присудили победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде. При этом в третьем раунде уже Уоррен оказался на настиле ринге, однако рефери не засчитал ему нокдаун. Видео боя можно посмотреть здесь.
В независимом рейтинге BoxRec в легчайшем весе Уоррен потерял пять позиций и теперь занимает 17-е место. Жакиянов стал "новичком" и расположился сразу на 12-й строчке.
Добавим, что для Жакиянова этот бой был первым после длительного перерыва и первым в США. Его гонорар за поединок составил 30 тысяч долларов, тогда как Уоррен заработал в пять раз больше.
Их поединок за два чемпионских пояса прошел 11 февраля в Толедо (США) и продлился все отведенные 12 раундов. В результате судьи раздельным решением присудили победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде. При этом в третьем раунде уже Уоррен оказался на настиле ринге, однако рефери не засчитал ему нокдаун. Видео боя можно посмотреть здесь.
В независимом рейтинге BoxRec в легчайшем весе Уоррен потерял пять позиций и теперь занимает 17-е место. Жакиянов стал "новичком" и расположился сразу на 12-й строчке.
Добавим, что для Жакиянова этот бой был первым после длительного перерыва и первым в США. Его гонорар за поединок составил 30 тысяч долларов, тогда как Уоррен заработал в пять раз больше.