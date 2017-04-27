"Атырау" победил "Тараз" и набрал первые очки в КПЛ-2017

"Нефтяники" были лишены трех баллов по решению ФИФА.
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Фото пресс-службы "Атырау"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Тараза" проиграли "Атырау" в домашнем матче девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 9
Тараз - Атырау 1:2
Голы: Ли, 63 (0:1); Зайнутдинов, 72 (1:1); Максимович, 87 (1:2)
Турнирная таблица
Тур 9
Тараз - Атырау 1:2
Голы: Ли, 63 (0:1); Зайнутдинов, 72 (1:1); Максимович, 87 (1:2)
Турнирная таблица
Игра проходила сегодня, 29 апреля, и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. С подробной статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
Хозяева могли выйти вперед на 15-й минуте, однако голкипер "Атырау" Андрей Пасеченко парировал пенальти российского форварда Руслана Мухаметшина.
Исход матча решился после перерыва. На 63-й минуте Виталий Ли вывел "Атырау" вперед, однако Бахтиер Зайнутдинов на 72-й сравнял счет. Победу же гостям принес гол Новицы Максимовича на 89-й минуте.
Для "Атырау" эта победа стала первой в сезоне. "Нефтяники" набрали первые очки в КПЛ-2017. Перед началом сезона по решению ФИФА они были лишены девяти баллов, но затем им вернули шесть баллов.
Кроме того, "Атырау" победил в первом же матче чемпионата, в котором командой руководил Сергей Павлов. Российский специалист возглавил "нефтяников" 16 апреля, сменив хорвата Зорана Вулича, а в дебютном матче на новом посту его клуб обыграл "Кыран" (2:1) в Кубке Казахстана.
Для "Тараза" поражение от "Атырау" стало пятым в КПЛ-2017. С шестью очками южане идут на девятом месте.
В других матчах девятого тура КПЛ "Астана" разгромила "Кайсар" (3:0), "Кайрат" забил четыре гола "Акжайыку" (4:1), "Окжетпес" победил "Актобе" (2:1), "Ордабасы" обыграл "Шахтер" (2:1), а "Тобол" и "Иртыш" сыграли вничью (0:0).