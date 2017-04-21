"Атырау" официально вернули шесть очков

Перед началом сезона ФИФА лишила "нефтяников" девяти баллов.
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Коллаж с сайта mgorod.kz
Футбольному клубу "Атырау" вернули шесть очков. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛК.
Перед началом сезона "Атырау" был лишен девяти очков. Такое решение приняла ФИФА. "Нефтяники" были наказаны за долги перед черногорским тренером Зораном Филиповичем и бразильским защитником Джонатасом, которые работали в клубе в 2011 и 2012 годах.
"Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) во исполнение обращения Федерации футбола Казахстана (ФФК) о возврате ФК "Атырау" шести очков, основанному на необходимости исполнения соответствующего решения Дисциплинарного комитета ФИФА, внесла изменения в турнирную таблицу чемпионата среди клубов премьер-лиги сезона 2017 года.
Каких-либо обращений о возврате трех очков по решению Дисциплинарного комитета FIFA о выплате задолженности игроку Jonathas Ricardo Sousa da Costa в адрес ПФЛК не поступало", - говорится в официальном заявлении ПФЛК.
Отметим, что "Атырау" теперь имеет на своем счету ноль очков и занимает последнее, 12-е место в КПЛ. В прошедших шести матчах команда три раза сыграла вничью и потерпела три поражения.
Перед началом сезона "Атырау" был лишен девяти очков. Такое решение приняла ФИФА. "Нефтяники" были наказаны за долги перед черногорским тренером Зораном Филиповичем и бразильским защитником Джонатасом, которые работали в клубе в 2011 и 2012 годах.
"Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) во исполнение обращения Федерации футбола Казахстана (ФФК) о возврате ФК "Атырау" шести очков, основанному на необходимости исполнения соответствующего решения Дисциплинарного комитета ФИФА, внесла изменения в турнирную таблицу чемпионата среди клубов премьер-лиги сезона 2017 года.
Каких-либо обращений о возврате трех очков по решению Дисциплинарного комитета FIFA о выплате задолженности игроку Jonathas Ricardo Sousa da Costa в адрес ПФЛК не поступало", - говорится в официальном заявлении ПФЛК.
Отметим, что "Атырау" теперь имеет на своем счету ноль очков и занимает последнее, 12-е место в КПЛ. В прошедших шести матчах команда три раза сыграла вничью и потерпела три поражения.