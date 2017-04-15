Настоящий "пожарник". Самое интересное о новом главном тренере "Атырау"

Перед седьмым туром премьер-лиги "нефтяники" занимают последнее 12-е место.
14 апреля 18:10
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- Сегодня это моя команда, и за нее я буду сражаться - новый тренер "Атырау"
Фото с сайта rsport.ru
Новым главным тренером "Атырау" стал российский специалист Сергей Павлов. Наставник не побоялся принять команду, начавшую сезон с минусом девять очков, передает корреспондент Vesti.kz.
Видимо, в нефтяной столице ему объяснили, что баллы до конца сезона еще можно вернуть. Как-никак этим делом занимается его соотечественник - российский спортивный юрист Михаил Прокопец, которому в свое время удавалось вернуть очки "Алтаю". Так что со стороны Павлова ждут четкой организации игры и скорых побед. Думается, он со своей задачей справится. И вот почему.
Сергей Павлов слывет жестким тренером. Требования ко всем предъявляет высокие. У него каждый сотрудник отвечает за свой фронт работы. Лично контролирует все, пусть попробуют администраторы кому-нибудь из игроков забыть экипировку, накажет по всей строгости. Такой уж он человек. Поэтому дисциплину наладит, а также встряхнет игроков. Опыт-то у него богатый.
В свое время пять раз выводил клубы в высший дивизион. Последней такой командой был тульский "Арсенал". Принял ее в феврале 2016 года, а сезон в ФНЛ туляки завершили с лучшим для себя результатом за все время выступления в первом дивизионе, выдав к концу чемпионата 14-матчевую беспроигрышную и семиматчевую победную серию с последующим выходом в РФПЛ.
Правда, 4 октября 2016 года Сергей Павлов покинул свой пост. К этому моменту "Арсенал" одержал одну победу в девяти матчах и занимал 14-е место в чемпионате с семью очками. Надо сказать, что руководству не хватило терпения, поскольку тульский клуб от тура к туру прибавлял и в скором времени должен был поправить турнирное положение. Но в "Арсенале" посчитали, что Сергей Кирьяков даст команде новый импульс. Как показывает практика, молодому специалисту приходится очень нелегко. При нем клуб существенно не улучшил турнирные показатели, после 22-го тура занимает лишь 13-е место.
К тому же Сергей Павлов был одним из тех, кто проложил путь в большой футбол Леониду Слуцкому. В 2001 году он предложил экс-тренеру московского ЦСКА и сборной России возглавить дубль элистинского "Уралана", после чего Слуцкий тренировал дубль "Москвы", а потом и основной состав москвичей. А как в дальнейшем сложилась тренерская карьера Слуцкого, не трудно догадаться. Сейчас он - один из лучших российских специалистов.
Нынешний наставник "Атырау" хоть и поработал при Олеге Романцеве в "Спартаке" и сборной России, а контролю мяча предпочитает вертикальную агрессивную игру. Также придерживается схемы с тремя защитниками, если, конечно, в составе имеются исполнители должного уровня.
Сам Павлов считает, что в футболе необходимо уметь проявлять терпение, которое должно исходить от болельщиков и клубных руководителей, так как к результату приходят поэтапно. Кажется, в "Атырау" готовы терпеть. Ведь команде некуда отступать, а выправить незавидное турнирное положение можно лишь усердной работой и терпением.
Напомним, что "Атырау" начал чемпионат с минусом девять очков. На сегодняшний день команда занимает 12-е место в таблице. Следующую игру в чемпионате "нефтяники" должны были провести на выезде с "Актобе" 16 апреля. Но матч был перенесен на более поздний срок из-за несоответствия запасного поля актюбинского клуба к проводимым играм под эгидой ПФЛК.
В материале использованы фото с сайта myslo.ru (1) и rsport.ru (2).
Видимо, в нефтяной столице ему объяснили, что баллы до конца сезона еще можно вернуть. Как-никак этим делом занимается его соотечественник - российский спортивный юрист Михаил Прокопец, которому в свое время удавалось вернуть очки "Алтаю". Так что со стороны Павлова ждут четкой организации игры и скорых побед. Думается, он со своей задачей справится. И вот почему.
Сергей Павлов слывет жестким тренером. Требования ко всем предъявляет высокие. У него каждый сотрудник отвечает за свой фронт работы. Лично контролирует все, пусть попробуют администраторы кому-нибудь из игроков забыть экипировку, накажет по всей строгости. Такой уж он человек. Поэтому дисциплину наладит, а также встряхнет игроков. Опыт-то у него богатый.
В свое время пять раз выводил клубы в высший дивизион. Последней такой командой был тульский "Арсенал". Принял ее в феврале 2016 года, а сезон в ФНЛ туляки завершили с лучшим для себя результатом за все время выступления в первом дивизионе, выдав к концу чемпионата 14-матчевую беспроигрышную и семиматчевую победную серию с последующим выходом в РФПЛ.
Правда, 4 октября 2016 года Сергей Павлов покинул свой пост. К этому моменту "Арсенал" одержал одну победу в девяти матчах и занимал 14-е место в чемпионате с семью очками. Надо сказать, что руководству не хватило терпения, поскольку тульский клуб от тура к туру прибавлял и в скором времени должен был поправить турнирное положение. Но в "Арсенале" посчитали, что Сергей Кирьяков даст команде новый импульс. Как показывает практика, молодому специалисту приходится очень нелегко. При нем клуб существенно не улучшил турнирные показатели, после 22-го тура занимает лишь 13-е место.
К тому же Сергей Павлов был одним из тех, кто проложил путь в большой футбол Леониду Слуцкому. В 2001 году он предложил экс-тренеру московского ЦСКА и сборной России возглавить дубль элистинского "Уралана", после чего Слуцкий тренировал дубль "Москвы", а потом и основной состав москвичей. А как в дальнейшем сложилась тренерская карьера Слуцкого, не трудно догадаться. Сейчас он - один из лучших российских специалистов.
Нынешний наставник "Атырау" хоть и поработал при Олеге Романцеве в "Спартаке" и сборной России, а контролю мяча предпочитает вертикальную агрессивную игру. Также придерживается схемы с тремя защитниками, если, конечно, в составе имеются исполнители должного уровня.
Сам Павлов считает, что в футболе необходимо уметь проявлять терпение, которое должно исходить от болельщиков и клубных руководителей, так как к результату приходят поэтапно. Кажется, в "Атырау" готовы терпеть. Ведь команде некуда отступать, а выправить незавидное турнирное положение можно лишь усердной работой и терпением.
Напомним, что "Атырау" начал чемпионат с минусом девять очков. На сегодняшний день команда занимает 12-е место в таблице. Следующую игру в чемпионате "нефтяники" должны были провести на выезде с "Актобе" 16 апреля. Но матч был перенесен на более поздний срок из-за несоответствия запасного поля актюбинского клуба к проводимым играм под эгидой ПФЛК.
В материале использованы фото с сайта myslo.ru (1) и rsport.ru (2).