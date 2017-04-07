"Нефтяники" на выезде обыграли представителя первой лиги.
Сегодня 15:54
Фото пресс-службы ФК "Атырау"
ФК "Атырау" стал первым четвертьфиналистом Кубка Казахстана по футболу, обыграв шымкентский "Кыран", выступающий в первой лиге, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча 1/8 финала, прошедшая в Шымкенте, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 26-й минуте "Кыран" убежал в контратаку, которую завершил Айдар Жаксыбек.
Однако гости еще до перерыва сумели отыграться. Уже в компенсированное к первому тайму время футболисты "Атырау" заработали пенальти, который точно реализовал Новица Максимович.
Победу "Атырау" на 85-й минуте принес Даурен Кайраллиев.
Встреча 1/8 финала, прошедшая в Шымкенте, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 26-й минуте "Кыран" убежал в контратаку, которую завершил Айдар Жаксыбек.
Однако гости еще до перерыва сумели отыграться. Уже в компенсированное к первому тайму время футболисты "Атырау" заработали пенальти, который точно реализовал Новица Максимович.
Победу "Атырау" на 85-й минуте принес Даурен Кайраллиев.