Голы на 16-й секунде и в компенсированное время принесли "Окжетпесу" победу над "Актобе"

За стартовые 11 минут зрители увидели два мяча.
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Фото пресс-службы "Окжетпеса"
Футболисты "Окжетпеса" победили "Актобе" в номинально домашнем матче девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила сегодня, 29 апреля, на стадионе "Тарлан Арена" в Астане и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Кокшетау. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Неудачная игра защиты "Актобе" помогла нападающему Сергею Шаффу вывести "Окжетпес" вперед уже на 16-й секунде матча.
Второй мяч в этом матче был забит на 11-й минуте. После подачи углового хавбеку "Актобе" Асланбеку Какимову удался хороший удар, а защитник "Окжетпеса" Даниил Чертов, пытаясь прервать его, отправил мяч в свои ворота - 1:1.
Вырвать победу "Окжетпес" смог в самой концовке матча. На 91-й минуте полузащитник Тимур Досмагамбетов ударом головы замкнул подачу и принес три очка своему клубу.
Для "Окжетпеса" эта победа стала второй в сезоне. Команда Владимира Муханова набрала восьмое очко в сезоне и поднялась на восьмое место в таблицу. А вот "Актобе", потерпевший четвертое поражение, с пятью баллами идет десятым.
Ранее в других матчах девятого тура КПЛ "Астана" разгромила "Кайсар" (3:0), "Тобол" сыграл вничью с "Иртышом" (0:0), а "Ордабасы" победил "Шахтер" (2:1).
Встреча проходила сегодня, 29 апреля, на стадионе "Тарлан Арена" в Астане и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Кокшетау. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Неудачная игра защиты "Актобе" помогла нападающему Сергею Шаффу вывести "Окжетпес" вперед уже на 16-й секунде матча.
Второй мяч в этом матче был забит на 11-й минуте. После подачи углового хавбеку "Актобе" Асланбеку Какимову удался хороший удар, а защитник "Окжетпеса" Даниил Чертов, пытаясь прервать его, отправил мяч в свои ворота - 1:1.
Вырвать победу "Окжетпес" смог в самой концовке матча. На 91-й минуте полузащитник Тимур Досмагамбетов ударом головы замкнул подачу и принес три очка своему клубу.
Для "Окжетпеса" эта победа стала второй в сезоне. Команда Владимира Муханова набрала восьмое очко в сезоне и поднялась на восьмое место в таблицу. А вот "Актобе", потерпевший четвертое поражение, с пятью баллами идет десятым.
Ранее в других матчах девятого тура КПЛ "Астана" разгромила "Кайсар" (3:0), "Тобол" сыграл вничью с "Иртышом" (0:0), а "Ордабасы" победил "Шахтер" (2:1).