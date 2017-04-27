"Тобол" сыграл вничью с "Иртышом" в девятом туре КПЛ

В одном из эпизодов костанайцев спасла штанга.
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Фото пресс-службы "Тобола"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Тобола" проиграли "Иртышу" в домашнем матче девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 9
Тобол - Иртыш 0:0
Турнирная таблица
Тур 9
Тобол - Иртыш 0:0
Турнирная таблица
Встреча проходила сегодня, 29 апреля, в Затобольске и завершилась со счетом 0:0. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Самый верный момент на 55-й минуте имел полузащитник "Иртыша" Илья Калинин, однако мяч после его удара попал в штангу.
И для "Тобола", и для "Иртыша" эта ничья стала пятой в чемпионате. Клубы имеют по 17 очков, однако павлодарцы идут вторыми, благодаря лучшим дополнительным показателям.
В параллельных встречах тура "Астана" разгромила "Кайсар" (3:0), а "Ордабасы" победил "Шахтер" (2:1).