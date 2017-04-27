Дубль Ковальчука принес "Ордабасы" победу над "Шахтером" в девятом туре КПЛ

Карагандинский клуб по-прежнему не может выиграть в этом чемпионате.
Сегодня 17:51
Ссылки по теме:
- "Астана" разгромила "Кайсар" и одержала седьмую подряд победу в КПЛ
- "Тобол" сыграл вничью с "Иртышом" в девятом туре КПЛ
Фото пресс-службы "Ордабасы"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Шахтера" проиграли "Ордабасы" в домашнем матче девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 9
Шахтер - Ордабасы 1:2
Голы: Ковальчук, 3 (0:1); Ковальчук, 37 (0:2); Шахметов, 56 (1:2)
Турнирная таблица
Тур 9
Шахтер - Ордабасы 1:2
Голы: Ковальчук, 3 (0:1); Ковальчук, 37 (0:2); Шахметов, 56 (1:2)
Турнирная таблица
Встреча проходила сегодня, 29 апреля, на стадионе "Металлург" в Темиртау и завершилась со счетом 1:2 в пользу шымкентцев. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
В составе "Ордабасы" дубль оформил украинский полузащитник Кирилл Ковальчук, отличившийся на 3-й и 37-й минутах. После перерыва "Шахтер" смог отыграть один мяч, его автором на 56-й минуте стал хавбек Марат Шахметов.
Эта победа стала для "Ордабасы" пятой в сезоне, с 16 очками шымкентский клуб идет на четвертом месте. В свою очередь, "Шахтер", потерпевший пятое поражение, с тремя очками занимает предпоследнюю, 11-ю, строчку в таблице.
Отметим, что "Шахтер" вместе с "Атырау" остаются единственными командами, которые еще не побеждали в этом чемпионате.
В параллельных встречах тура "Астана" в гостях разгромила "Кайсар" (3:0), а "Тобол" сыграл вничью с "Иртышом" (0:0).