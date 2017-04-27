Дубль Исламхана принес "Кайрату" крупную победу над "Акжайыком" перед матчем с "Астаной"

Второй мяч капитан алматинцев забил прямым ударом с углового.
Сегодня 19:52
Ссылки по теме:
- "Астана" разгромила "Кайсар"
- "Тобол" сыграл вничью с "Иртышом"
- Дубль Ковальчука принес "Ордабасы" победу над "Шахтером"
Фото пресс-службы "Кайрата"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Кайрата" разгромили уральский "Акжайык" в домашнем матче девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 9
Кайрат - Акжайык 4:1
Голы: Исламхан, 1 (1:0); Гоу, 33 (2:0); Исламхан, 48 (3:0); Суюмбаев, 58 (4:0); Валиуллин, 81 (4:1)
Турнирная таблица
Тур 9
Кайрат - Акжайык 4:1
Голы: Исламхан, 1 (1:0); Гоу, 33 (2:0); Исламхан, 48 (3:0); Суюмбаев, 58 (4:0); Валиуллин, 81 (4:1)
Турнирная таблица
Встреча проходила сегодня, 29 апреля, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 4:1. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Уже на первой минуте "Кайрат" вышел вперед - цели достиг дальний удар капитана Бауыржана Исламхана. Еще в первом тайме алматинцы удвоили свое преимущество. На 32-й минуте Исаэль красивым финтом разобрался с защитником "Акжайыком" и отдал точную передачу ивуарийцу Жерару Гоу, который забил свой восьмой гол в сезоне.
Во втором тайме "Кайрат" еще дважды поразил ворота соперника. На 47-й минуте Исламхан оформил дубль, забив прямым ударом с углового. Четвертый гол алматинцев забил Гафуржан Суюмбаев. На 58-й минуте защитник обыгрался с Гоу, а ивуариец отдал своевременную передачу партнеру, которому оставалось лишь попасть в ворота.
Футболистам "Акжайыка" в концовке матча удалось забить гол престижа - его автором на 81-й минуте стал полузащитник Руслан Валиуллин.
Для "Кайрата" эта победа стала четвертой в сезоне. Алматинцы, в активе которых теперь 18 очков, поднялись на второе место и уступают лидирующей "Астане" четыре балла. При этом команда Кахабера Цхададзе по-прежнему не имеет поражений.
В свою очередь "Акжайык", потерпевший третье поражение, с 10 очками располагается на седьмой строчке в таблице.
В других матчах девятого тура КПЛ "Астана" разгромила "Кайсар" (3:0), "Окжетпес" победил "Актобе" (2:1), "Ордабасы" обыграл "Шахтер" (2:1), "Атырау" был сильнее "Тараза" (2:1), а "Тобол" и "Иртыш" сыграли вничью (0:0).
Следующий тур КПЛ пройдет 2 мая, а центральной игрой станет матч "Астана" - "Кайрат". В этот день также пройдут встречи "Окжетпес" - "Шахтер", "Актобе" - "Тараз", "Атырау" - "Кайсар", "Акжайык" - "Тобол" и "Иртыш" - "Ордабасы".