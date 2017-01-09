Иван Дычко и Данияр Елеусинов переходят в профессиональный бокс?

Олимпийские призеры не приехали на сбор национальной команды страны.

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и двукратный призер олимпиад Иван Дычко в ближайшее время могут перейти на профессиональный ринг, передает корреспондент Vesti.kz.



Ранее мы сообщали, что оба боксера пропускают первый тренировочный сбор национальной команды Казахстана, который проходит в эти дни в Академии бокса AIBA в Алматинской области. По словам главного тренера сборной страны Мырзагали Айтжанова, и без двух сильнейших боксеров в своих весовых категориях в обновленной команде два-три кандидата на место первого номера.



Что касается будущего Елеусинова и Дычко, то оно определится в ближайшие восемь-десять дней: с большой долей вероятности титулованные казахстанские боксеры подпишут профессиональные контракты. Отметим, что по вступающим в 2017 году в силу правилам боксеры-любители должны уведомлять тренеров о своем переходе в профи и получать "добро" от Казахстанской федерации бокса (КФБ).



К 26-летнему супертяжеловесу Ивану Дычко проявлял интерес российский промоутер Владимир Хрюнов. 25-летний Данияр Елеусинов, кроме Хрюнова, может поработать с американским специалистом Элом Хэймоном (на контракте с, возможно, самым влиятельным менеджером мира старший брат Данияра - Даурен). Возможно, у боксеров есть и другие варианты для совместного продолжения карьеры.



Добавим, прежде сами боксеры не отрицали, что им предлагают профессиональную карьеру: Дычко заявил, что рассматривает каждое предложение, а Елеусинов в одном из последних интервью рассказал о желании повторить золотой успех на Играх-2020, но позже подтвердил - он еще думает.