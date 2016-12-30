Кто заменит Данияра Елеусинова и Ивана Дычко в сборной Казахстана?

Оба боксера пропускают сбор национальной команды.

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и ведущий супертяжеловес Казахстана Иван Дычко пропускают первый сбор казахстанской команды в 2017 году. Корреспондент Vesti.kz обратился с вопросом к главному тренеру национальной команды Мырзагали Айтжанову, кто заменит лидеров в весовых категориях.



- Мырзагали Куланович, первый сбор пропускают Елеусинов и Дычко. А кто их заменит? Возможно, на роль лидеров выйдут Абылайхан Жусупов и Камшыбек Кункабаев?



- Да, будем готовить их на позицию первых номеров. В категории до 69 килограммов и свыше 91 килограмма.

Отметим, что участник Олимпиады-2016 19-летний Жусупов из Карагандинской области поднялся в новую для себя весовую категорию и в ноябре выиграл чемпионат Казахстана. Кызылординец Кункабаев стал известен после победы на первенстве мира среди военнослужащих, а в этом году он дошел до финала чемпионата страны и провел два боя за "Астана Арланс".



Добавим, что в ноябре был обнародован список боксеров, которые приглашены в национальную сборную Казахстана. В этом году отечественных спортсменов ждут два крупных турнира - чемпионат Азии и первенство мира.