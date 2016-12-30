Почему Данияр Елеусинов и Иван Дычко отсутствуют на сборе команды Казахстана?

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 2:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:3
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 3:3
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Салават Юлаев Спартак 2:2
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
СКА Авангард 22:30
ЦСКА Металлург Нк 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:3
Сарыарка Спутник 2:1
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 2:1
Кулагер Алматы 3:3
Номад Алтай-Торпедо 13:00
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Тараз Павлодар
ТНК "Казхром" Алтай
Есиль СК Алматы
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
Алтай Павлодар
ТНК "Казхром" Алматы
Тараз Атырау
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Алтай Атырау
Павлодар Алматы
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 05:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Почему Данияр Елеусинов и Иван Дычко отсутствуют на сборе команды Казахстана?

Ситуацию разъяснил главный тренер Мырзагали Айтжанов.

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1 Комментариев
Данияр Елеусинов. Фото с сайта univision.com
Данияр Елеусинов. Фото с сайта univision.com

Олимпийский чемпион Игр-2016 Данияр Елеусинов и двукратный призер Олимпиады Иван Дычко отсутствуют на сборе национальной команды Казахстана в Академии AIBA бокса в Алматинской области. Ситуацию корреспонденту Vesti.kz разъяснил главный тренер сборной страны Мырзагали Айтжанов.

"Они позвонили и отпросились. Сказали, что на этом сборе их не будет, заранее предупредив. Также Жанибек Алимханулы лечит руку. А все остальные, кого приглашали, все приехали и принимают участие в сборах. Все работают, тренируются", - поделился Мырзагали Куланович.

По словам главного тренера, завершили карьеру участники Олимпиады-2016 Биржан Жакыпов (до 49 килограммов) и Берик Абдрахманов (до 60 килограммов). Еще один участник Игр в Рио-де-Жанейро Олжас Саттыбаев будет выступать за профессиональный клуб "Астана Арланс".

Напомним, на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанская мужская сборная по боксу добыла четыре медали. "Золото" в категории до 69 килограммов выиграл Данияр Елеусинов. Серебряные медали взяли Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма) и Василий Левит (до 91 килограмма), а во второй раз в карьере бронзовым призером Игр стал супертяжеловес Иван Дычко.

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Комментарии

 
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 20:07
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 276
Данияр звезду поймал.
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