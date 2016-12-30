Почему Данияр Елеусинов и Иван Дычко отсутствуют на сборе команды Казахстана?

Ситуацию разъяснил главный тренер Мырзагали Айтжанов.

Олимпийский чемпион Игр-2016 Данияр Елеусинов и двукратный призер Олимпиады Иван Дычко отсутствуют на сборе национальной команды Казахстана в Академии AIBA бокса в Алматинской области. Ситуацию корреспонденту Vesti.kz разъяснил главный тренер сборной страны Мырзагали Айтжанов.



"Они позвонили и отпросились. Сказали, что на этом сборе их не будет, заранее предупредив. Также Жанибек Алимханулы лечит руку. А все остальные, кого приглашали, все приехали и принимают участие в сборах. Все работают, тренируются", - поделился Мырзагали Куланович.



По словам главного тренера, завершили карьеру участники Олимпиады-2016 Биржан Жакыпов (до 49 килограммов) и Берик Абдрахманов (до 60 килограммов). Еще один участник Игр в Рио-де-Жанейро Олжас Саттыбаев будет выступать за профессиональный клуб "Астана Арланс".



Напомним, на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанская мужская сборная по боксу добыла четыре медали. "Золото" в категории до 69 килограммов выиграл Данияр Елеусинов. Серебряные медали взяли Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма) и Василий Левит (до 91 килограмма), а во второй раз в карьере бронзовым призером Игр стал супертяжеловес Иван Дычко.