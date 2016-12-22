Почему бы не попробовать себя в шоу-бизнесе? - Данияр Елеусинов

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Почему бы не попробовать себя в шоу-бизнесе? - Данияр Елеусинов

Олимпийский чемпион признался, что еще окончательно не решил по поводу профи.

Bahytzhan Nurpeisov

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1 Комментариев
Данияр Елеусинов. Фото Vesti.kz, Турар Казангапов©
Данияр Елеусинов. Фото Vesti.kz, Турар Казангапов©

Победитель Олимпийских игр в Рио-2016 боксер Данияр Елеусинов, сыгравший в предновогодней комедии "Навстречу мечте", рассказал о своих перспективах в шоу-бизнесе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он сообщил, почему считает минувший год самым успешным.

- Этот год для меня был самый удачный. Я выиграл олимпийское "золото", о котором мечтал всю жизнь. Конечно, не собираюсь на этом останавливаться, но отмечу, что год был плодотворным, - отметил Елеусинов.

- Вы решили остаться в любителях. Не думаете перейти в профи?

- Это такой вопрос, наверняка никто не знает. Возможно, я уйду. Возможно, я останусь. Я еще ничего не решил.

- В твиттере AIBA прошло голосование на звание лучшего боксера года. Вас опередил Хасанбой Дусматов из Узбекистана. Как Вы отреагировали?

- Особой обиды не было. Но создается впечатление, будто они там контролировали это голосование. Это мое личное мнение. 

- Как Вы относитесь к деньгам?

- Мы - спортсмены, для нас не только заработок имеет значение. В первую очередь мы добиваемся результатов за себя, за страну. Меня не интересовало, сколько получают олимпийские чемпионы - это просто была моя детская мечта. Бесспорно, это приятно, когда твой труд оценивают, как полагается. Государство нас поддерживает в финансовом плане. Все это благодаря отношению президента страны к спорту. Ведь он сам раньше занимался спортом. К тому же наше руководство делает все условия - спасибо им большое.

- Если Вам поступит предложение попробовать себя в шоу-бизнесе, как Вы это воспримете?

- Шоу-бизнес? Почему бы не попробовать? Конечно, если это будет временно. А так я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что получается у него лучше всего.

- Чего лично Вы ожидаете от следующего года?

- На следующий год ничего грандиозного у нас в планах нет. Не осталось такого турнира, где я бы не участвовал. Возможно, поедем на чемпионаты Азии и мира или будем готовиться на других турнирах. Все будет ясно в следующем году. До Олимпиады еще есть время. 

- Чего пожелаете казахстанцам?

- Желаю всем казахстанцам добра и мира. Мы народ многонациональный. Как говорил наш Президент, у нас в стране должны быть мир и благополучие. Каждой семье - здоровья и счастья, чтобы все достигали своих целей. 

Напомним, Данияр Елеусинов сыграл одну из ролей в предновогодней комедии "Навстречу мечте". Подробный репортаж с предпоказа фильма вы можете увидеть здесь.

Просмотров: 1487  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Алимжан Ахметжан Сегодня 16:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 232
Всё таки ГГГ это наш лучший спортсмен сегодня, то какой он путь прошёл заслуживает только восхищения. Лишний раз тернистость этого пути подтверждает то, что наши олимпионики не стремятся в профессионалы, так как не хотят усложнять свою жизнь. А Хасанбой Дусматов объективно лучший в этом году!
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