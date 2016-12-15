Левит - рэпер, Елеусинов - танцор. В Алматы состоялся предпоказ фильма "Навстречу мечте"

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Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
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Адмирал Амур 2:3
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Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
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Рубин Торпедо УК 1:3
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Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
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Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
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Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
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Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Левит - рэпер, Елеусинов - танцор. В Алматы состоялся предпоказ фильма "Навстречу мечте"

В съемках новогодней комедии принимали участие звезды казахстанского спорта.

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Василий Левит на предпоказе. Фото Vesti.kz©
Василий Левит на предпоказе. Фото Vesti.kz©

В одном из кинотеатров Алматы состоялся предпоказ новогодней комедии "Навстречу мечте". В съемках этого фильма принимали участие известные казахстанские спортсмены и актеры. Корреспонденту Vesti.kz удалось посмотреть на олимпийцев в новой роли.

Главные герои фильма "Навстречу мечте" - отечественные спортсмены, триумфаторы Олимпийских игр. Основная сюжетная линия связана с мальчиком Санжаром, который мечтает подарить самодельную золотую медаль своему кумиру - боксеру Василию Левиту. Волею судьбы, а точнее новогоднего чуда, эта встреча становится реальной. 



По ходу фильма зрителю открываются новые грани талантов отечественных спортсменов. Так, серебряный призер Олимпийских игр в Рио Василий Левит показал себя в новом качестве - рэпера.

"Это новый опыт для меня. В зале, конечно, было комфортнее работать, но все равно было интересно. Честно говоря, не люблю смотреть на себя со стороны, но посмотрим, что получилось", - отметил Левит.

В одном из эпизодов можно увидеть искрометное армреслинг-противостояние олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова и серебряной призерки Олимпиады по тяжелой атлетике Жазиры Жаппаркул. Также спортсмены не раз продемонстрируют свои танцевальные навыки.

"Мне пригодились мои танцевальные навыки, но процесс съемок был долгий. Однако за ту работу, которую я проделал на съемочной площадке, я поставил бы себе пять, ведь роль у меня была небольшая", - с улыбкой поделился Елеусинов.



Олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин перед началом показа выглядел очень сосредоточенным и напряженным, однако при просмотре фильма смеялся больше всех.

"На съемочной площадке мы получали удовольствие от того, что мы делаем. Не знаю, что получится. Но уверен, это будет весело", - перед показом сообщил Баландин.

В съемках также принимали участие Серик Сапиев, Зульфия Габидуллина, Елдос Сметов, Жазира Жаппаркул, Гюзель Манюрова, Бахтияр Артаев, Нижат Рахимов, Александр Винокуров и Дамир Рыспаев. Компанию олимпийцам составили известные актеры и звезды казахстанской эстрады: юный актер Ермурат Утепбергенов, Ерболат Тогузаков, Толепберген Байсакалов, Асель Акбарова, Шарип Серик, Дарья Александрова, Роза Рымбаева, Дильназ Ахмадиева, Нурлан Абдуллин, а также группы КешYou, RinGo и "Орда" и другие артисты.











В прокат комедия выйдет с 12 января. А премьера фильма запланирована на телеканале "Хабар" в канун Нового года.

Фото Vesti.kz©

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