"Выглядит еще опаснее". В ММА оценили новый имидж Шавката Рахмонова

Грузинский обозреватель смешанных единоборств (ММА) Георгий Кокиашвили оценил новый имидж казахстанского бойца Шавката Рахмонова, выступающего в UFC, сообщают Vesti.kz.

"Разблокирован новый боец - лысый Шавкат Рахмонов. Без волос он выглядит еще опаснее", - подписал Кокиашвили пост в твиттере с фотографией казахстанца. Напомним, Рахмонов побрился налысо во время недавнего паломничества в Мекку.

Шавкат Рахмонов лишился лидерства в UFC

New fighter unlocked - bald Shavkat Rakhmonov 👀



He looks even more dangerous without hair... 😬 pic.twitter.com/F5IMoXK0gx