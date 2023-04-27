"Выглядит еще опаснее". В ММА оценили новый имидж Шавката Рахмонова

Грузинский обозреватель смешанных единоборств (ММА) Георгий Кокиашвили оценил новый имидж казахстанского бойца Шавката Рахмонова, выступающего в UFC, сообщают Vesti.kz.
"Разблокирован новый боец - лысый Шавкат Рахмонов. Без волос он выглядит еще опаснее", - подписал Кокиашвили пост в твиттере с фотографией казахстанца. Напомним, Рахмонов побрился налысо во время недавнего паломничества в Мекку.
Шавкат Рахмонов лишился лидерства в UFC
New fighter unlocked - bald Shavkat Rakhmonov 👀— Giorgi Kokiashvili 🇬🇪 ✊ 🇺🇦 (@iHeartGeorgius1) April 26, 2023
He looks even more dangerous without hair... 😬 pic.twitter.com/F5IMoXK0gx
Свой последний бой Номад провел в начале марта в Лас-Вегасе, где удушающим приемом победил американца Джеффа Нила.
Таким образом, Рахмонов довел свой рекорд до 17-0, одержав пятую победу в пяти боях в UFC.
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