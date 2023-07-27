"Что за фигня?". Боец UFC пожаловался на "ограбление" в бою с казахстанцем и представил доказательства

Американский боец UFC наилегчайшего веса Тайсон Нэм (21-14-1) выразил возмущение по поводу судейства в его бою с Азатом Максумом (17-0) из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоялся 16 июля в Лас-Вегасе и завершился победой казахстанца раздельным решением судей.

Теперь американец выложил в твиттере статистику боя с Максумом, согласно которой Нэм нанес больше точных и акцентированных ударов, а также чаще бил по корпусу.

"Я не математик, но что за фигня?", - задался он вопросом.

На публикацию Нэма отреагировал журналист TSN Sports Аарон Бронстетер:

"Есть хорошая новость и плохая. Плохая новость заключается в том, что это неофициальная статистика, которая является неточной. Хорошей новостью является то, что официальная статистика показывает, что на самом деле ты справился еще лучше, чем показывает опубликованная тобой статистика".

Good news and bad news.



The bad news is that those are unofficial broadcast stats which are inaccurate.



The good news is that the official stats show that you actually performed better than the stats that you posted 😆 pic.twitter.com/w0JoGvw8P8 — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) July 26, 2023

Добавим, что в команде Максума также не согласны с судейским решением. Его секундант считает, что казахстанец забрал все три раунда.

Напомним, после победы Максум заявил о желании подраться с другим американцем Джошуа Ваном и отомстить ему за своего соотечественника Жалгаса Жумагулова. Представитель США уже ответил на вызов казахстанца и потроллил его.

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