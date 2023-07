"Что за фигня?". Боец UFC пожаловался на "ограбление" в бою с казахстанцем и представил доказательства

Американский боец UFC наилегчайшего веса Тайсон Нэм (21-14-1) выразил возмущение по поводу судейства в его бою с Азатом Максумом (17-0) из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоялся 16 июля в Лас-Вегасе и завершился победой казахстанца раздельным решением судей.

Теперь американец выложил в твиттере статистику боя с Максумом, согласно которой Нэм нанес больше точных и акцентированных ударов, а также чаще бил по корпусу.

На публикацию Нэма отреагировал журналист TSN Sports Аарон Бронстетер:

Good news and bad news.



The bad news is that those are unofficial broadcast stats which are inaccurate.



The good news is that the official stats show that you actually performed better than the stats that you posted 😆 pic.twitter.com/w0JoGvw8P8