Президент Аргентины обратился к Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес
попросил форварда "Барселоны" Лионеля Месси
завершить карьеру на родине в составе "Ньюэллc Олд Бойз
".
В академии клуба из Росарио Месси занимался с 1995 по 2000 год, после чего переехал в Испанию.
"Ты в сердцах каждого из нас, и мы рискуем никогда не увидеть, как ты играешь на нашей земле. Доставь нам удовольствие и заверши карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз". Это твой клуб", - сказал Фернандес, слова которого приводит Marca
со ссылкой на телеканал C5N.
Напомним, что 25 августа Месси сообщил
"Барселоне" о желании покинуть клуб. Он хочет воспользоваться пунктом в своем контракте, позволяющим расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В "Барселоне" же не хотят отпускать лидера бесплатно и выставили
на него ценник в 222 миллиона и 1 евро.
Главным претендентом на Месси называется
английский "Манчестер Сити", в котором работает экс-тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола
. Сообщалось, что "горожане" готовы выделить
на трансфер около 200 миллионов евро и нескольких игроков. Сам нападающий уже запросил
у ФИФА трансферный сертификат.
Среди других претендентов на Месси называются итальянский "Ювентус
" и французский ПСЖ
. В "Барселоне" при этом не намерены
принимать предложения от других клубов.
33-летний Месси - воспитанник "Барселоны" и лучший бомбардир в истории клуба. В составе "сине-гранатовых" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Контракт аргентинца действует до лета 2021 года.
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