Футболисты сборных Египта и Марокко подрались после матча Кубка африканских наций

Футболисты сборных Египта и Марокко устроили драку в подтрибунном помещении после матча 1/4 финала Кубка африканских наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Египтяне одержали волевую победу в дополнительное время со счетом 2:1. В их составе отличились Мохамед Салах (53-я минута) и Махмуд Хассан (100-я, пенальти). У марокканцев гол на счету Софиана Буфаля, который он забил на шестой минуте с пенальти.

🚨 ANGRY SCENES AFTER EGYPT BEAT MOROCCO TO ADVANCE TO THE SEMIFINALS OF AFCON.



(🎥 : @EdDove) pic.twitter.com/2X6Dx6sJ3K