Судья дважды досрочно дал финальный свисток и спровоцировал скандал на Кубке африканских наций

Арбитр Жанни Сиказве дважды преждевременно давал финальный свисток об окончании футбольного матча группового этапа Кубка африканских наций между сборными Туниса и Мали, сообщает Р-Спорт.

В среду в Лимбе (Камерун) сборная Мали обыграла команду Туниса в матче группы F со счетом 1:0. На 85-й минуте Сиказве объявил об окончании встречи. Посмотрев на часы, он отменил свое решение, и игра была продолжена. После этого арбитр дал финальный свисток на 89-й минуте. После свистка футболисты и тренерский штаб сборной Туниса набросились на Сиказве и бригаду арбитров. Для обеспечения безопасности пришлось вмешаться охране.

Команды ушли в подтрибунное помещение. Позже Африканская конфедерация футбола (CAF) попросила сборные доиграть матч, но футболисты сборной Туниса отказались выходить на поле. Тунисская федерация потребовала отменить результат и переиграть встречу.

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time #TeamTunisia #TeamGuinea #cedanews #AFCONCEDANEWS

pic.twitter.com/xUpC4sWuEX