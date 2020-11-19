Стали известны премиальные сборной Литвы за победу над Казахстаном в Лиге наций

Футболисты сборной Литвы
, сохранившие прописку в дивизионе С Лиги наций
благодаря победе над Казахстаном
, получат соответствующие премиальные, сообщает 15min.lt
.
Отмечается, что за сохранение места в дивизионе С команде обещали выплатить бонус в размере 75 тысяч евро. Если бы литовская сборная пробилась в дивизион В, то она получила бы 200 тысяч евро. Однако поражение в Минске от Беларуси (0:2) лишило литовцев таких премиальных. При вылете в дивизион D команда не могла бы рассчитывать на какие-либо бонусы.
Напомним, что матч в Алматы завершился
со счетом 2:1 в пользу гостей. Как итог, казахстанская команда финишировала на последнем, четвертом месте, вследствие чего сыграет в стыковых играх за право остаться в дивизионе С. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
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