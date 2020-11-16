Спасение или понижение. Что ждет сборную Казахстана в Лиге наций?

Сборная Казахстана по футболу занимает последнее место в квартете по итогам пяти туров розыгрыша Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz перечислил возможные варианты для команды и рассказал о вероятных соперниках, если придется играть стыковые матч плей-офф.
После поражения от команды Албании в активе казахстанской сборной остались те же четыре набранных очка. У лидирующей Беларуси десять баллов, у идущих на втором месте албанцев - восемь, а у литовцев, которых казахстанцы все еще могут обойти - пять пунктов. Последнее место в группе отправит подопечных Михала Билека в стыковые матчи за право сохранить позицию в Лиге С.
С Молдовой казахстанцы играли пять раз в своей истории. Если первые два матча молдаване выиграли, то начиная с 2010 года дважды выигрывала команда Казахстана и один раз была зафиксирована ничья. В начале 2019 года в Турции сборная Казахстана выиграла в товарищеском матче - 1:0. Проблемой может стать сборная Кипра, с которой у казахстанцев отрицательный баланс личных встреч - три поражения и одна ничья.
В прошлом году эти сборные сыграли дважды в рамках квалификации на Евро-2020. На выезде была зафиксирована ничья, в которой забили нынешние нападающие "Астаны" Пиерос Сотириу и Алексей Щеткин. На "Астана-Арене" же киприоты добились волевой победы - 1:2.
Если рассмотреть сборные Косова и Азербайджана, то с первыми Казахстан еще ни разу не играл. С Азербайджаном казахстанская сборная играла девять раз: четыре победы, два ничейных исхода и три поражения. В последних двух матчах между этими командами казахстанцы выиграли обе встречи с общим счетом 4:0.
В лучшем случае сборная Казахстана 18 ноября выиграет команду Литвы, а после этого уже команде из Прибалтики придется играть в стыковых матчах, чтобы сохранить место в Лиге С и не вылететь в низший дивизион. Понятное дело, что такой исход является для казахстанской команды оптимальным и единственным приемлемым.
Также отметим, что в Лиге D есть всего две группы. Ближе всех к выходу из них команды Фарерских островов и Гибралтара. Но решающие встречи эти сборные проведут со своими прямыми конкурентами за место в Лиге С - Мальтой и Лихтенштейном. Уже точно останутся в Лиге D сборные Латвии, Андорры и Сан-Марино.
Напомним, что матч между сборными Казахстана и Литвы пройдет в Алматы в среду, 18 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по местному времени.
Фото: АБФФ (1), ФФА (2), КФФ (3,4,5)
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