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"Это будет малый финал". В европейской сборной сделали заявление перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Игра пройдет в Алматы.

"Это будет малый финал". В европейской сборной сделали заявление перед матчем с Казахстаном в Лиге наций
Фото: delfi.lt©
Новости спорта Футбол Сборные
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Главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас прокомментировал прошедший матч с Беларусью, которой его команда проиграла в гостях со счетом 0:2, а также поделился ожиданиями от последнего матча в группе Лиги наций с Казахстаном.

Футболист "Астаны" забил гол и вывел сборную на первое место в группе Казахстана в Лиге наций


"В первую очередь следует поздравить сборную Беларуси с победой. Понятно, что они боролись за победу, и мне казалось, что мы действительно сражаемся. Печально в первую очередь за конечный результат, но зато игра, ее организация, позиционные атаки, контроль мяча были на хорошем уровне. Жаль, что не удалось превратить этот контроль в моменты у ворот белорусской команды. Нам не хватило смекалки, и поэтому мы не достигли цели", - приводит его слова delfi.lt.

- Каковы ваши цели и ожидания от матча в Казахстане? Можно ли сказать, что этот матч станет малым финалом группы для сборной Литвы?

- Если вчера мы говорили о том, что все команды могут занять любое место в группе, то после последнего матча стало ясно, что Албания сыграет этот большой финал с Беларусью, а нам с Казахстаном нужно будет выяснить, кто займет третье место в группе. Ясно, что мы должны принять этот факт и подготовиться к матчу.

Встреча шестого тура Казахстан - Литва пройдет в Алматы 18 ноября. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Футбол Литва Сборная РК по футболу Лига наций

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