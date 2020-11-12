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Определены лучшие и худшие футболисты сборной Казахстана в матче с Черногорией

Их разбили на две пятерки.

Определены лучшие и худшие футболисты сборной Казахстана в матче с Черногорией
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Названы лучшие и худшие игроки сборной Казахстана по футболу в товарищеском матче против Черногории (0:0), сообщает KazFootball.kz.

По данным InStat, лучшим в казахстанской команде стал Аслан Дарабаев, чей индекс составил 260. Худшим оказался Алексей Щеткин - 194.

Топ-5 лучших игроков сборной Казахстана:

1. Аслан Дарабаев - 260;

2. Дмитрий Непогодов - 252;

3. Ян Вороговский - 249;

4. Абзал Бейсебеков - 237;

5. Нуралы Алип - 235.

Топ-5 худших игроков сборной Казахстана:

1. Алексей Щеткин - 194;

2. Айбол Абикен - 198;

3. Сергей Хижниченко - 198;

4. Тохтар Жангылышбай - 199;

5. Юрий Перцух - 201.

Сборная Казахстана по футболу сыграла в нулевую ничью с Черногорией в матче с незасчитанным голом 

Следующие матчи подопечные Михала Билека проведут в рамках Лиги наций. 15 ноября в гостях сыграют с Албанией, а 18-го числа дома примут Литву. Более подробно с турнирным положением команд в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Черногория

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