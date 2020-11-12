"Наша цель - занять первое место". В сборной Албании высказались о матче с Казахстаном в Лиге наций

Полузащитник сборной Албании Юльбер Рамадани
поделился своими ожиданиями от домашнего матча с Казахстаном
в рамках группового этапа Лиги наций
. Его комментарий приводится на сайте
Федерации футбола Албании.
- Какого соперника вы считаете самым сложным из тех, что остались? Противостояние с Казахстаном или с Беларусью?
- Думаю, для нас важны обе игры, потому что наша цель - занять первое место. И мы обязательно должны выиграть эти встречи.
- Считаете ли вы, что вам предоставят игровое время в этих матчах?
- Обычно я приезжал в сборную играть, но все решает тренер. Я всегда выкладываюсь на тренировках, буду работать как можно больше. Для меня важно быть в национальной команде.
- Достижима ли цель, учитывая, что эти две команды действительно ниже нашего уровня?
- Думаю, к ним нужно подходить серьезно и проводить матчи один за другим. Сначала с Казахстаном, потом с Беларусью. Думаю, в обоих матчах мы можем достичь положительного результата.
Напомним, матч пятого тура Албания - Казахстан пройдет 15 ноября. Перед этой игрой албанцы с пятью очками занимают третье место, тогда как казахстанцы с минимальным отставанием идут четвертыми. Более подробно с турнирным положением команд в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться здесь
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