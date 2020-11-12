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Неизменная схема, фланговый потенциал и вера в Куата. Какой сборная Казахстана будет в матче с Албанией

Предугадываем состав после товарищеской игры с Черногорией.

Неизменная схема, фланговый потенциал и вера в Куата. Какой сборная Казахстана будет в матче с Албанией
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сборная Казахстана провела подготовку к важнейшему матчу с Албанией с помощью спарринга с Черногорией. Корреспондент Vesti.kz, отталкиваясь от прошедшей игры и других обстоятельств, спроецировал состав команды Михала Билека на ближайшее противостояние в Тиране. 

Билек не отходит от схемы в три центрбека 



Независимо от кадровых проблем, от статуса матча, от квалификации и стиля соперника, мы в очередной раз убедились, что Михал Билек в любой ситуации будет играть в три центральных защитника. С Черногорией он выставил экспериментальное сочетание: Абзал Бейсебеков - Юрий Логвиненко - Олжас Керимжанов. Серьезный ляп был допущен лишь во втором тайме, когда Логвиненко не сумел остановить дальнюю передачу и создал голевой момент у ворот Непогодова. В остальном, учитывая не самый острый уровень давления, оборона сыграла спокойно и рассудительно. Но почти наверняка в официальных матчах в основу команды вернутся Александр Марочкин и Нуралы Алип, на позицию третьего центрального отчетливее всего претендует Керимжанов. 

Фланги - главное оружие 



После того, как у сборной выбыли две главные созидательные единицы в лице Бахтиера Зайнутдинова и Бауыржана Исламхана, стало очевидно, что теперь едва ли не основной атакующий, креативный потенциал будет сосредоточен на флангах сборной Казахстана. Марат Быстров выдал достаточно активный матч с Черногорией и несколько раз оказывался в ударных и даже голевых моментах. Пожалуй, именно такой игры от него ждут и в играх Лиги наций. Столь же активно лез в атаку вышедший на замену игроку "Ахмата" Ян Вороговский. Наверняка с Албанией и Литвой в основе сыграет Гафуржан Суюмбаев, и не исключено, что капитан " Кайрата" будет играть выше, ближе к атаке, а Быстров и Вороговский займут позиции латералей. Такое насыщение флангов важно и с точки зрения игры на форвардов, которых, скорее всего, будет двое. Пока сложно сказать, кто выйдет в паре с Абатом Аймбетовым, но, более вероятно, что это будет Алексей Щеткин

Кто будет играть в центре полузащиты 



С черногорцами у Казахстана был сверхопытный центральный блок с Асланом Дарабаевым и Исламбеком Куатом. По ходу второго тайма на поле появились Айбол Абикен и Юрий Перцух. Пока неизвестно, каково состояние Асхата Тагыбергена, поэтому на сегодня у Билека есть четыре игрока на две позиции.

Куат традиционно много разрушал, но злоупотреблял фолами и не всегда успевал за соперниками. Возможно, отсутствие игровой практики в "Химках" все-таки сказывается на его тонусе и форме. Дарабаев пытался продвигать мяч вперед, иногда удлинял игру благодаря одному из главных своих скиллов - дальним передачам, но казалось, что хавбеку "Жетысу" не хватало интенсивности. 

Самые высокие шансы на основу с Албанией у Абикена, у кайратовца хороший эмоциональный фон, он в оптимальной форме и он наиболее разнообразный полузащитник среди нынешнего выбора. Если взять во внимание, что Билек очень рационален и всегда страхуется, в паре с Абикеном должен сыграть Куат - более опытный и оборонительный игрок, которому чех доверяет, даже когда он без клуба или без игровой практики. 

Фото: КФФ©

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Билек Михал Лига наций Черногория Куат Исламбек Албания

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