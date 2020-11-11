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Сборная Казахстана назвала состав на матч с Черногорией

Начало товарищеской встречи - в 23:00 по времени Нур-Султана.

Сборная Казахстана назвала состав на матч с Черногорией
Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Футбол Сборные
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Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по футболу назвал состав на товарищеский матч с Черногорией, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Подгорице и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. 

После этой игры подопечных Михала Билека ждут последние матчи в группе Лиги наций - 15 ноября на выезде с Албанией и 18 ноября дома с Литвой.

Прямая трансляция товарищеского матча сборной Казахстана с Черногорией

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций

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