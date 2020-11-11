"Не могли долго играть на багаже Стойлова". Казахстанский ветеран - о смене состава в "Астане", чемпионстве "Кайрата" и шансах сборной

В ФК "Астана", вероятно, назрела необходимость смены состава. Такое мнение выразил ветеран столичного футбола Владимир Павлюк. В интервью корреспонденту Vesti.kz он поделился мнением о проблемах в клубе, высказался о чемпионстве "Кайрата", а также сделал прогноз на оставшиеся матчи сборной Казахстана в группе Лиги наций.

- Владимир Романович, вы долгое время играли в составе команды города, работали спортивным директором. На ваш взгляд, развивается ли футбол в столице?

- Конечно, развитие идет. В этом году в городе играют две команды второй лиги, есть в первой лиге команда, по десять групп подготовки в СДЮСШОР 8 и "Астане", есть ЛЛФ, есть турниры среди ветеранов.

Это помимо основной команды "Астаны", которая защищает честь города в премьер-лиге. Единственный недостаток - это инфраструктура, есть нехватка полей, залов в зимнее время.

- На ваш взгляд, каким образом пандемия меняет казахстанский футбол?

- Она меняет не только казахстанский, изменения затронули весь мировой футбол. Посмотрите сами, постоянно переносятся матчи, почти в каждой команде в еврокубках по три-четыре заболевших футболиста.

В Казахстане у игроков проблемы с функциональным состоянием, зимние сборы прошли, сыграли два тура и ушли на карантин. Два месяца без тренировок - это трагедия для футболиста.

- Для вас, как футбольного человека, работа какого из клубов в чемпионате более симпатична?

- Конечно, в этом году "Кайрат" прибавил. Можно говорить, что локация им дает преимущество, но они стараются играть в мобильный футбол. С приходом Вагнера Лава и Гуральски команда добавила уверенности, даже проигрывая по ходу матча, они могли вытащить на морально-волевых. Так что считаю, что "Кайрат" по всем показателям в этом году заслужил первое место.

Еще нравится футбол, который показывает "Каспий". Несмотря на турнирное положение, они никого не боятся, с каждой командой играют в свой футбол.

- Не можем не спросить, про работу Андрея Тихонова. Вы видите изменения в игре "Астаны" под руководством нового тренера?

- Как футболист он был одним из сильнейших в плеяде романцевского "Спартака". Как тренер - под его руководством команда сыграла всего четыре тура, поэтому тяжело давать оценку. Хотя в первой же игре с "Тоболом" он не побоялся и выпустил в составе пять человек, которые до этого играли мало.

Но чтобы давать объективную оценку, нужно дать ему время, чтобы он провел сборы, провел комплектацию состава под свое видение. Но точно могу сказать, что он человек с большими амбициями, и я уверен, что он их проявит.

- В этом году "Астана" проиграла чемпионство, осталась без еврокубков. На ваш взгляд, с чем это связано?

- После ухода Стойлова было много изменений в тренерском составе, каждый из тренеров пытается внести свое. На его багаже команда могла играть, но так не могло долго продолжаться, смена тренеров дала о себе знать.

Ну и я считаю, что команда исчерпала свой лимит, многим футболистам уже глубоко за 30, они уже отдали все силы и эмоции "Астане". Возможно, настало время менять состав, уступить место новым футболистам.

- Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?

- Я считаю, что с приходом Тихонова, Лории - молодых и амбициозных людей - должен поменяться состав, должно появиться доверие к молодым. Понятно, что всем нужен результат, но без доверия к молодежи тоже нельзя. "Астана" - это большой клуб, они шесть лет были чемпионами, играли в еврокубках, но у любого клуба бывают спады, за которым следует подъем.

На мой взгляд, сейчас очень много будет зависеть от тренерского штаба, который должен правильно подобрать коллектив, и поступательно идти вперед.

- Впереди матчи сборной Казахстана, на ваш взгляд, на что может рассчитывать сборная в этих играх против Черногории, Албании и Литвы?

- Сегодня прочитал, что большая группа основных игроков, лидеры команды выпали - Мужиков, Исламхан, Зайнутдинов. С Черногорией будет много зависеть от состава, как с одной стороны, так и с другой, может быть тренерский штаб решит просмотреть футболистов, которые мало игрового времени получали ранее.

Албанцы вроде как собрали под свои знамена всех сильнейших, в отличии от матча в Алматы, плюс играют дома, поэтому с ними будет очень тяжело. А Литву дома нужно обыгрывать. На мой взгляд, три очка мы должны брать точно.

- В сборную вернулся Юрий Логвиненко. Как вы считаете, насколько оправдано его возвращение в стан команды?

- Когда Логвиненко в форме, это футболист высочайшего класса, который проделывает огромный объем работы, в том числе может подключиться и вперед помочь на втором этаже. Но он после травмы, поэтому не знаю, в какой форме он находится.

- При этом в сборную не вызывает Дмитрий Шомко. На ваш взгляд, усилит ли он нынешнюю сборную Казахстана?

- На его месте есть конкуренция, но Шомко всегда отличался боевыми качествами. К сожалению, в последнее время он допускал много ошибок, возможно это связано с травмой и его функциональным состоянием.

Хотя у него есть большой опыт, он сыграл более 50 матчей в еврокубках, поэтому считаю его человеком, который в сложную минуту мог бы помочь команде.

- Вы дебютировали в большом футболе в юном возрасте. На ваш взгляд, чего не хватает молодым игрокам, чтобы тоже в 19-20 лет быть игроками основного состава "Астаны"?

- Я в 20 лет уже играл в составе "Целинника". Тогда тренеры доверяли молодым, выпуская по два-три человека. Мы играли в зоне Дальний Восток-Сибирь, играли против мужиков, попадая в эту мясорубку и пройдя ее, ты уже можешь себя считать возмужавшим. Так что очень много зависит от тренера, от его доверия, видения игры, ну и не каждый молодой мальчишка может выйти и помочь.

Возьмите Зайнутдинова. Он в 22 года уже играет в ЦСКА, не портит впечатление на любой позиции, никогда не уберет ногу, всегда проявляет характер. Вот такие футболисты будут играть.

Если вернуться к нашему поколению, нам доверяли, и мы целиноградскими мальчишками выиграли почти все. Если пройти пофамильно - братья Коньковы, Гиголаев, Грицаев, Свечников. Потом было поколение, где играли Дато Лория, Антон Чичулин, Максим Жалмагамбетов, братья Азовские, которым тоже доверяли тренеры, и они заиграли.

К сожалению, сейчас в команде практически нет местных, кроме молодых. Возможно, проблема в том, что в детских школах, футбольном центре не дорабатывают, но я считаю, что должны быть местными в команде. Поймите, приезжие отработали и уехали, а местный будет сердцем играть за город, за команду, на него будут ходить болельщики.

- Для молодежи всегда важно видеть кумира, кто из нынешнего состава "Астаны" может быть кумиром для столичной молодежи?

- Могу сказать одно, что для казахстанской молодежи должны быть кумиром большие футболисты - Тимощук, Аршавин, Вагнер Лав, которые в своем возрасте приезжали в Казахстан и играли на очень высоком уровне.

В составе "Астаны" мне нравится Антонио Рукавина, который отрабатывает всю бровку. Он выходит и доказывает свой уровень, никогда не видел, чтобы он не дорабатывал. Эрич - любимчик болельщиков, капитан команды. Считаю, что молодежи надо равняться именно на таких футболистов.