В КФФ прояснили судьбу футзального "Окжетпеса" в чемпионате Казахстана

Директор департамента футзала КФФ Аскар Абильдаев
в беседе корреспондентом Vesti.kz
прокомментировал ситуацию относительно участия "Окжетпеса"
в чемпионате Казахстана.
Ранее в команде из Кокшетау был зафиксирован положительный тест на коронавирус у одного из игроков, вследствие чего клуб пропустил две стартовые игры в новом сезоне и получил технические поражения.
"За сутки до старта чемпионата все команды отправили тесты, у восьми клубов были отрицательные результаты и лишь у "Окжетпеса" оказался один положительный. Игрока изолировали от команды. Другие футзалисты "Окжетпеса" сели на карантин, завтра, 28 октября они сдадут ПЦР-тесты, если они будут отрицательные, то клуб вернется к участию в чемпионате Казахстана. В целом, все меры, которые предписаны межведомственной комиссией, а также протокол матчей участники турнира соблюдают", - отметил Абильдаев.
В первом туре "Окжетпес" должен был сыграть с "Кайратом", во втором - с "Атырау", в обоих случаях "синегорцам" присудили поражение со счетом 0:5.
Следующий матч чемпионата "Окжетпес" должен провести против "Жетысу" 28 октября.
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