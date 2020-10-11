"Мы не собираемся подстраиваться под одну команду". Абильдаев - о новом футзальном сезоне и критике "Кайрата"

Директор департамента футзала КФФ Аскар Абильдаев
в интервью корреспонденту Vesti.kz
прояснил ситуацию относительно проведения Кубка и чемпионата Казахстана в новом сезоне. В частности, он отреагировал на негативную реакцию руководства АФК "Кайрат"
на календарь первого этапа турнира.
- Аскар Зубайдилдаевич, прежде всего, самый актуальный вопрос на данный момент, правда ли, что федерация рекомендовала клубам не освещать как-либо свое выступление в Кубке Казахстана?
- 4 октября на жеребьевке руководителей клубов обсуждался вопрос о минимальной информации в социальных сетях и месте проведения Кубка РК по футзалу. Все мы прекрасно знаем, что в столице обучаются студенты со всех регионов нашей страны, поэтому, возможно, было бы скопление болельщиков вокруг спортивного комплекса и вокруг автобусов, на которых бы приезжали их любимые команды. Мы не хотели допустить скопления болельщиков команд и намеревались избежать риска заболевания COVID-19, чтобы максимально обезопасить здоровье участвующих команд. Но каких-то рекомендаций, а тем более указаний, мы не давали, поскольку мы не имеем права.
- Есть ли разрешение на проведение Кубка Казахстана по футзалу со стороны государственных органов?
- Все разрешительные документы для проведения Кубка страны у нас имеются от компетентных государственных органов.
- Как это разрешение удалось получить, учитывая, что другие федерации (из тех видов спорта, которые проводятся в закрытых помещениях), например, волейбола, приостановили вопрос с проведением Кубка?
- Очень просто - официальным запросом. Если честно, я не знаю, как обстоят дела в других федерациях, но мы обосновали, для чего необходимо и как будут проводиться наши соревнования. Кроме этого, обеспечили медицинский протокол проведения матчей с соблюдением санитарных норм для футзальных клубов во время пандемии COVID-19.
- Также на днях было официальное выступление президента АФК "Кайрат" Кайрата Оразбекова, который отметил, что федерация рассматривает регламент на новый сезон чемпионата Казахстана и, по его информации, командам предстоит играть в крайне сжатом календаре, который могут не выдержать многие участники турнира. Расскажите, какой вариант по розыгрышу чемпионата страны является наиболее реалистичным и приоритетным для федерации на данный момент?
- На этом вопросе хотел бы более подробно прояснить ситуацию. В связи с тем, что не во всех регионах разрешено проводить соревнования, нами было принято решение провести чемпионат Казахстана в одной локации. В официальной переписке с клубами департаментом футзала был предложен календарь на сезон-2020/21, семь команд поддержали данный формат и официально подтвердили решение.
Что же касается непонятного возмущения руководителя АФК "Кайрат", то могу пояснить, что они были согласны на формат проведения Кубка РК при участии десяти команд и сыграть шесть игр за восемь дней, а в чемпионате мы предлагали сыграть восемь игр за 12 дней. Где логика? То есть за восемь дней сыграть шесть игр они были согласны, а в чемпионате почему-то за 12 дней восемь игр сыграть нереально. Кроме того, АФК "Кайрат" предложил свой календарь - сыграть четыре тура в одной локации, после чего пять-семь дней паузы, далее доиграть пять туров первого этапа. Рассмотрев данный календарь, мы пришли к мнению, что он не приемлем для команд, поскольку бы терялся спортивный принцип. Потому что если брать пример того же АФК "Кайрат", по логистике они проведут в пути три часа на самолете туда и обратно, а менее обеспеченные команды из западных регионов будут добираться четверо суток на железнодорожном транспорте туда и обратно, поскольку они финансируются государственным бюджетом.
Я считаю, что мы двигаемся в правильном направлении и нужно учитывать мнения участвующих команд в чемпионате. Мы не собираемся подстраиваться под одну или две команды, все должны находиться в равных условиях.
Вспомните, сколько клубов участвовало в сезоне-2017/18, их было пять, а после передислокации в город Нур-Султан в августе 2018 года и в ходе создания департамента футзала, в чемпионате страны теперь участвует девять команд. Клубы почувствовали, что к их мнению начали прислушиваться и поворачиваться лицом. В настоящее время уровень растет, и в следующем чемпионате подтвердили участие еще две команды из других регионов - это очень хорошо, у других участников появляются амбиции и спортивный интерес.
Если подвести итог, то нужно правильно понимать, что в сложившейся серьезной ситуации в стране и в мире мы должны с радостью воспринимать начало сезона хотя бы в таком формате.
Отметим, что сегодня, 11 октября, в Нур-Султане пройдет финал Кубка Казахстана, в котором сыграют "Кайрат" и "Актобе". Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале Qazsport.
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