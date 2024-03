Стало известно, останется ли Хави в "Барселоне" в случае победы в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал, останется ли он в каталонской команде в случае победы в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

"Сине-гранатовые" вышли в 1/4 финала ЛЧ, обыграв по сумме двух игр "Наполи".

🔵🔴 Xavi: “You keep on asking me if I will stay if we win the Champions League… no, I will not”.



“My future will not change. My response will not change”.



“I will leave at the end of the season”.



“I will enjoy Champions League next season yes, but as a fan”. pic.twitter.com/P8LntRSZNd