Клуб КХЛ перед матчем с "Барысом" подписал самого грубого игрока чемпионата Норвегии с драками в АХЛ

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В прошедшем сезоне О'Брайен дебютировал в Европе. Он провел 41 матч за норвежский "Стьернен" и набрал 45 (10+35) очков - это третий результат среди защитников лиги. Также он стал самым грубым игроком чемпионата, заработав 309 штрафных минут при показателе полезности "+14".
До переезда в Европу О'Брайен провел шесть сезонов в АХЛ, где в 213 матчах набрал 50 (16+34) очков при 276 минутах штрафа. В 2012 году на драфте НХЛ он был выбран "Анахаймом" под общим 108-м номером, но в итоге так и не дебютировал в сильнейшей лиге мира.
В АХЛ О'Брайен неоднократно принимал участие в драках.
Контракт 27-летнего О'Брайена с "Динамо" рассчитан на один год. Новый сезон КХЛ латвийский клуб начнет 3 сентября домашним матчем с "Барысом".
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