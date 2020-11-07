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"Обидно, когда упускаешь победу". Шпилевский - о первом матче "Кайрата" после чемпионства и переподписании Вагнера

Он разобрал ничью с "Кайсаром".

"Обидно, когда упускаешь победу". Шпилевский - о первом матче "Кайрата" после чемпионства и переподписании Вагнера
Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский прокомментировал матч с "Кайсаром", который стал для его команды первым после досрочного завоевания чемпионства. Встреча завершилась со счетом 2:2, при этом алматинский клуб вел 2:0.

Белорусский специалист также подчеркнул важность того, что клубу удалось договориться о контрактах на следующий сезон с Вагнером Лавом, Раде Дугаличем и Дино Микановичем.

"Печально и обидно, когда упускаешь победу со счета 2:0 из-за индивидуальных ошибок. Считаю, что мы провели очень хороший первый тайм. Ребята, которые мало играли в этом сезоне, показали себя с хорошей стороны.
⠀⠀⠀
Во втором тайме мы сделали замены. Структура и организация были уже не те, играли не так компактно и агрессивно. Было много потерь и давали много пространства для переключений соперника. Такое бывает, ребята молодые. Отдохнем пару дней и начнем подготовку к последним двум матчам сезона. Хотим завершить сезон на позитиве.
⠀⠀⠀
Хочу добавить, что я очень рад подписанию новых контрактов с Раде, Дино и Вагнером. Это лучшие игроки на своих позициях в чемпионате. Очень важно, что мы их сохранили в клубе", - цитирует Шпилевского сайт "Кайрата".

Вагнер Лав и чемпионство. Почему переподписание бразильца - лучший вариант для "Кайрата"

 

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Метки:
Кайрат ФК Кайсар ФК КПЛ-2020

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