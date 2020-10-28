Футболист европейской сборной вошел в топ-10 бомбардиров казахстанского клуба

31-летний полузащитник "Окжетпеса"
и сборной Эстонии по футболу Артем Дмитриев
в матче против "Астаны"
(1:5) забил свой девятый мяч за "синегорцев" и вошел в топ-10 бомбардиров клуба в премьер-лиге
, сообщает KazFootball.kz
.
В составе "Окжетпеса" Дмитриев дебютировал 9 марта 2019 года в Талдыкоргане в матче против "Жетысу" (1:5). Он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Свой первый гол забил 15 марта 2019 года в ворота "Астаны" (1:2). Нынешний сезон в составе кокшетауской команды - второй для него. На сегодняшний день за нее провел 41 матч, забил девять мячей.
Бомбардиры "Окжетпеса" в КПЛ 1992-2020
:
1. Серик Досманбетов - 22 мяча (107 матчей);
2. Алибек Булешев - 16 мячей (66 матчей);
3. Тимур Досманбетов - 15 мячей (95 матчей);
4. Лука Роткович - 13 мячей (31 матч);
5. Анатолий Малков - 13 мячей (100 матчей);
6. Жасулан Молдакараев - 12 мячей (67 матчей);
7. Гахрыманберды Чонкаев - 11 мячей (49 матчей);
8. Юрий Осипенко - 11 мячей (79 матчей);
9. Серж Нганбе - девять мячей (28 матчей);
10. Артем Дмитриев - девять мячей (41 матч);
11. Александр Стахив - девять мячей (68 матчей).
Отметим, что "Окжетпес" в нынешнем сезоне КПЛ занимает предпоследнее, десятое место, набрав десять очков в 14 играх.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне