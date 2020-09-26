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"Судья был обязан ставить два пенальти". Эксперт - о матче "Кайсар" - "Астана", Сотириу и борьбе за медали в КПЛ

Он уверен, что гонка за титул только начинается.

"Судья был обязан ставить два пенальти". Эксперт - о матче "Кайсар" - "Астана", Сотириу и борьбе за медали в КПЛ
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Известный ветеран казахстанского футбола Юсуп Шадиев в интервью корреспонденту Vesti.kz высказал свое мнение о судействе в матче 10-го тура КПЛ "Кайсар" - "Астана" (0:1), выделил в составе столичного клуба нападающего Пиероса Сотириу и назвал команды, которые будут претендовать на медали в нынешнем сезоне. 

- Юсуп Алаудинович, матч "Кайсар"- "Астана" вызвал много споров по судейским решениям, что скажете по этому поводу? 

- Я смотрел матч "Кайсар" - "Астана" по телевизору с повторами. Несколько раз затем пересматривал, за такие эпизоды в штрафной пенальти ставят. В обоих моментах мяч шел в створ ворот, но после соприкосновения с рукой менял траекторию. Мое мнение, как футболиста, и в случае с ударом Барсегяна и Логвиненко, судья был обязан ставить пенальти. Во втором тайме, когда падал Сотириу, там уже такой более спорный момент, возможно нападающий сам запнулся об ногу защитника, но в первой половине дважды игра рукой была явной. Посмотрите международные матчи, в таких эпизодах, судья всегда не раздумывая показывает на точку.

- В целом, с чем вы связываете игровой кризис "Астаны"?

- Такое ощущение, что очень многие люди рады, когда "Астана" проигрывает. Но нужно понять, что сейчас у команды перестройка, поменялся состав, новый тренер, но нужно время притереться. В составе столичной команды футболисты с высоким индивидуальным мастерством, посмотрите на Сотириу, он пока не так много забивает, но всегда в поиске мяча, момента, и в матче с "Кайсаром" же после его удара головой и добивания мяч влетел в ворота. На мой взгляд, главная проблема "Астаны" в том, что они во время карантина не тренировались, потеряли форму. Думаю, что "Астана" еще наберет ход. Есть второй круг, так что вся борьба за чемпионство и медали впереди.

- На ваш взгляд, кто главный фаворит в борьбе за чемпионство в этом году?

- "Кайрат", "Астана", "Тобол", "Ордабасы" - это клубы, которые будут вести борьбу за медали, может вмешаться "Кайсар" и "Жетысу". Мне еще очень понравился "Шахтер" в матче с "Жетысу", особенно первом тайме, у соперника почти не было моментов, кроме стандартов. Конечно, видно, что у футболистов клубов лидера класс выше, но очень много интересных матчей сейчас, практически в каждой игре борьба, есть место сенсациям.

Отметим, что "Астана" после победы над "Кайсаром" набрала 18 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Астана ФК Кайсар ФК Сотириу Пиерос

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