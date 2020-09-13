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"Сумасшедший менталитет". Шпилевский о словах игрокам в перерыве и волевой победе над "Кайсаром"

Следующую игру алматинцы проведут 20-го числа.

"Сумасшедший менталитет". Шпилевский о словах игрокам в перерыве и волевой победе над "Кайсаром"
Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский прокомментировал победу "желто-черных" в матче против "Кайсара":
⠀⠀
"Не скажу, что была плохая игра. В первом тайме нам не хватило скорости при владении мячом, но были моменты. Ребятам в перерыве сказал, что верю в них, не было никаких эмоций, повышения голоса. Наоборот, была позитивная энергия, я их успокоил. Они сами, наверное, удивились, почему я так спокойно это воспринял. Все потому, что я уверен в этой команде, у нее существует сумасшедший менталитет, характер и сердце. У нас было очень много шансов, но наша индивидуальная ошибка привела к голу. Но мы единый коллектив, команда. Я сказал ребятам, что уверен в победе. Они просто заслужили это, так как команда работает последние восемь-девять месяцев, было бы очень несправедливо проиграть этот матч. Теперь двигаемся дальше, нужно быстро восстановиться, в четверг нас ждет непростой матч, к которому мы долго готовились. Теперь нужно направить все эмоции и энергию туда.
⠀⠀
Айбол, Гафур и Нуралы сыграли два матча по 90 минут в сборной. Мы дали им отдохнуть. Я хотел в этой игре свежести на поле, динамику. Не хотел менять тех ребят, которые с нами оставались в период перерыва на сборные, поскольку наигрывали определенные связки. Мы разговаривали с Гафуром, и я знал, что если он выйдет на 15-20 минут, сможет помочь команде. К счастью, так и получилось", - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Матч восьмого тура "Кайрат" - "Кайсар" завершился победой алматинского клуба - 2:1. В следующем туре, 20 сентября, подопечные Шпилевского сыграют с "Кызыл-Жар СК", а "Кайсар" встретится с "Ордабасы".

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Шпилевский Алексей Кайрат ФК Кайсар ФК

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