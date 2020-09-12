Шпилевский гений? Две замены во втором тайме, два гола и волевая победа "Кайрата"

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Матч восьмого тура казахстанской премьер-лиги против "Кайсара" едва не обернулся кошмаром для "Кайрата". Алматинцы пропустили в концовке первого тайма и были близки ко второму поражению в сезоне - "молчали" лучший бомбардир команды Абат Аймбетов и звездный новичок Вагнер Лав.
Но во втором тайме подопечные Алексея Шпилевского сумели переломить ход игры - забили два безответных гола и вырвали волевую победу - 2:1.
Причем в обоих случаях сработали замены, которые сделал Шпилевский. Сначала отличился Айбол Абикен, заменивший после перерыва Конрада Вжесиньски.
На 72-й минуте алматинцы заработали штрафной: Небойша Косович навесил в штрафную, где первым на мяче оказался Иван Граф, но защитник "Кайсайра" неудачно сыграл головой и выдал мяч на ногу Абикену, который с лету отправил того в сетку ворот "волков".
На 68-й минуте Шпилевский убрал с поляАймбетова (четыре гола) и выпустил вместо него Адеринсолу Эсеолу.
Все изменилось на второй компенсированной минуте. Эсеола принял мяч после дальнего заброса, убрал на замахе защитника и забил победный гол.
Добавим, что голевую передачу на Эсеолу выдал Гафуржан Суюмбаев, который начинал на скамейке запасных и вступил в игру лишь на 83-й минуте. Этим гениальным пасом, можно сказать, он исправил свою ошибку в матче за сборную Казахстана в Лиге наций.
Остается догадываться, была ли это удача или же Шпилевский действительно знал, что делал. Но с уверенностью можно сказать одно - замены сработали и "Кайрат" взял очередные три очка. Команда с 21 баллами уверенно лидирует в КПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице "Астаны" на семь баллов.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне