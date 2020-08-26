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В "Дрим тим" и "Конкурсе прогнозов" доступен шестой тур КПЛ! Здесь можно выиграть 40 000 тенге

Матчи стартуют уже сегодня.

В "Дрим тим" и "Конкурсе прогнозов" доступен шестой тур КПЛ! Здесь можно выиграть 40 000 тенге
Фото: instagram.com/f.c.kairat
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 26 августа, стартует шестой тур чемпионата Казахстана по футболу, который затянется на неопределенное время, сообщает корреспондент Vesti.kz. В связи с этим в "Дрим тим" и "Конкурсе прогнозов" доступен шестой тур, где вам надо обновить состав и сделать прогноз на матчи.

Три матча шестого тура разбиты на два дня. Сегодня в 18:00 по времени Нур-Султана сыграют "Тараз" - "Окжетпес", а в 21:00 - "Каспий" - "Кайсар". Завтра, 27 августа, в 16:00 состоится встреча "Жетысу" - "Кызыл-Жар СК". Прямые трансляции этих матчей можно посмотреть здесь.

Еще две игры "Кайрат" - "Астана" и "Тобол" - "Ордабасы" перенесены на неопределенный срок.

Принять участие в "Конкурсе прогнозов" и оставить свой прогноз можно по следующей ссылке

Что вам нужно делать?

Для того, чтобы стать участником конкурса, вам нужно зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе "Чемпионат Казахстана по футболу 2020 года. Премьер-лига" оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.  

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

Первый этап "Конкурса прогнозов" продлится до завершения первого круга КПЛ-2020. По его итогам будет определен победитель, который получит приз 20 тысяч тенге на баланс своего мобильного телефона.

Как будет определен победитель? 

Победитель конкурса будет назван на сайте Vesti.kz в новости. Им станет участник, который наберет наибольшее количество очков. При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель будет определен случайным образом с помощью сервиса random.org.

С общими правилами "Конкурса прогнозов" можно ознакомиться здесь.

Также у нас продолжается уже полюбившаяся всем игра в жанре fantasy - "Дрим тим". Попробовать себя в качестве знатока казахстанского футбола можно по этой ссылке. Победитель "Дрим Тим" также получит 20 тысяч тенге на баланс своего мобильного телефона.

"Дрим тим" - это игра в жанре fantasy, в которой участники могут почувствовать себя в роли футбольных менеджеров. Каждому игроку выдаются виртуальные 10 миллионов евро, на которые он должен собрать команду из игроков, участвующих в КПЛ-2020. Все цены на футболистов даны по оценке сайта Transfermarket. После каждого тура участники могут делать по три замены, также установлен лимит на игроков из одного клуба - их должно быть не больше трех. Больше об общих правилах "Дрим тим" вы можете узнать здесь.

Важно: не забывайте вовремя делать замены, отправлять состав команды нужно не позднее чем за полчаса до начала первого матча тура. После каждого тура разрешается делать три замены. 

Видеоинструкция:

Стоит отметить, что в рамках четвертого тура КПЛ-2020 вы не сможете взять игроков "Окжетпеса", так как они пропускают данный тур. Выбрать их можно будет в следующем туре, произведя три замены.

Когда завершится конкурс?

Первый этап "Дрим Тим" продлится до завершения матчей первого круга КПЛ-2020. По их итогам будет определен победитель, который и получит приз - 20 тысяч тенге на баланс своего мобильного телефона. При равенстве очков у участников победитель будет определен случайным образом с помощью сервиса random.org.

В связи с тем, что тур разбит на неопределенный срок, в "Конкурсе Прогнозов" в данное время доступны три матча. Игры "Кайрат" - "Астана" и "Тобол" - "Ордабасы" будут доступны, когда будут определены даты их проведения. Об этом будет сообщено в новостях, поэтому следите за ними. В "Дрим Тим" уже можно выбрать игроков этих команд, но очки за них будут начислены тогда, когда они состоятся.

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.

 

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Метки:
Конкурс Дрим Тим Конкурс прогнозов КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Тобол ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК Тараз ФК Окжетпес ФК Кызыл-Жар СК Каспий Шахтер ФК Жетысу ФК

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