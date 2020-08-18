Цхададзе рассказал о камбэке "Ордабасы" с 0:2 и победе над "Жетысу"

Главный тренер "Ордабасы
" Кахабер Цхададзе
в интервью официальному сайту
клуба прокомментировал камбэк с 0:2 и победу над "Жетысу
" в четвертом туре казахстанской премьер-лиги
.
Игра на Центральном стадионе Алматы завершилась
со счетом 3:2 в пользу номинальных гостей. После матча Цхададзе объяснил, почему его команда уступала 0:2.
"Играли правильно, хорошо, доставляли мяч до штрафной соперника, но в завершении не было последнего обостряющего паса и удара. Этого нам не хватало.
Мы пропустили голы на быстрых атаках соперника, мы разбирали игру оппонента, знали и готовились, предупреждали игроков. Но, к сожалению, все равно два раза пропустили. Несмотря на это, мы верили в наших футболистов, потому что играли правильно, надо было кое-что добавить, и это мы сделали в перерыве.
В результате мы забили три гола и создали еще много моментов, в завершении атаки стали делать все правильно - и в итоге заслуженная победа. Спасибо футболистам за очень хорошую работу и двигаемся дальше", - сказал Цхададзе.
Отметим, что "Ордабасы" с семью очками идет третьим и догнал "Астану" с "Тоболом", которые провели на два матча меньше, а лидирует "Кайрат", у которого 12 баллов в пяти играх. Восьмое место занимает "Жетысу" - четыре очка.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!