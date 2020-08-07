Как может измениться атака "Жетысу" с приходом Сейдахмета

Еркебулан Сейдахмет
перешел в "Жетысу"
из "Кайрата"
на правах аренды и способен усилить атаку талдыкорганского клуба. Корреспондент Vesti.kz
предположил, как измениться линия нападения "семиреченцев" с появлением Сейдахмета.
Команда Дмитрия Огая
обладает неплохим подбором в нападении. Позиция центрфорварда кажется прочно занятой Мартином Тошевым
. Болгарин перешел в "Жетысу" прошлым летом и 14 матчах КПЛ настрелял девять голов, а в нынешнем сезоне пока имеет один мяч в трех играх.
29-летний Тошев во всех трех турах текущего чемпионата выходил в старте. Белорус Егор Зубович
и казахстанец Айбар Жаксылыков
весной были в тени болгарина. Впрочем, относить Сейдахмета к конкурентам Тошева, возможно, не стоит - экс-игрок "Тараза", "Уфы" и "Левски" выполняет в атаке несколько другие функции.
А вот в поддержке Тошева Сейдахмету предстоит выдержать борьбу с несколькими игроками атакующей группы. В "Кайрате" Алексей Шпилевский
использовал Еркоша в качестве вингера, отрядив его на правый фланг, где он действовал совместно с крайним защитником.
В этом году Огай прибегал к разным схемам, в том числе и с тремя центральными защитниками, а на флангах действовали номинальные крайние защитники - серб Стефан Живкович
, белорус Андрей Залеский
, на замену выходил казахстанец Ермек Куантаев.
Были матчи, где вингерами выступали крайние нападающие - португалец Педру Эуженио
и белорус Вадим Побудей
. С ними, скорее всего, и будет конкурировать Сейдахмет. В первом туре 30-летний Эуженио провел полный матч против "Каспия" (2:0), во втором с "Тоболом" (0:0) оказался на скамейке запасных, а после первого рестарта, когда "Жетысу" крупно уступил "Кайрату" (0:3), оказался вне заявки. Пока его появление в составе носит эпизодический характер.
А вот, 25-летний Побудей в КПЛ-2020 сыграл во всех матчах. Причем, белорус поддерживал атаку не только на фланге, но и из глубины поля. Судя по статистической составляющей, Огай всецело рассчитывает на Побудея.
Пока трудно сказать, как и когда в обойму Огая впишется Сейдахмет - сроки возобновления КПЛ по-прежнему неизвестны. Но понятно, что кайратовец, если избежит травм и выиграет конкуренцию за место в составе, способен значительно усилить атакующий потенциал и разнообразить игровую модель "Жетысу". Сам же он получит столь необходимую практику и шанс вновь заявить о себе.
20-летний Сейдахмет в текущем сезоне не выходил на поле. Он перешел в "Кайрат" летом 2019 года - алматинцы купили его за 300 тысяч у российской "Уфы". Также в карьере форварда были болгарский "Левски" и "Тараз".
Последний раз в "Кайрате" он выходил на поле 1 августа 2019 года в матче квалификации Лиги Европы, в котором "Кайрат" сыграл вничью с израильским "Хапоэлем Беэр-Шевой" - 1:1.
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