Казахстанский футболист сыграл седьмой матч за кипрский клуб

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанский футболист сыграл седьмой матч за кипрский клуб

Его клуб девятый в чемпионате Кипра.

Казахстанский футболист сыграл седьмой матч за кипрский клуб
Фото: ФК "Эрмис"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
0

"Эрмис" сыграл вничью с "Доксой" в матче 11-го тура чемпионата Кипра по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 0:0. На 81-й минуте на поле вышел казахстанский полузащитник Магомед Парагульков, для которого этот матч стал седьмым в чемпионате. Пять из них он сыграл с замены, а еще два в основе.  

"Эрмис", за который выступает Парагульков, с 12-ю очками занимает девятое место в чемпионате, а "Докса" - с 14-ю восьмое. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Кипр Казахстанцы за границей
Новости
Сегодня
10:56
Футбол

Шпилевский из "Кайрата" третий месяц подряд признан лучшим тренером КПЛ
Сегодня
10:19
Футбол

Казахстанский футболист сыграл седьмой матч за кипрский клуб
Вчера
22:35
Футбол

"Хочется выигрывать заключительные матчи". Шпилевский - о поражении "Кайрата", молодых игроках и роли судейства
Вчера
21:06
Футбол

"Идет борьба за позиции". Тренер "Шахтера" прокомментировал победу над "Астаной" и медальную гонку
Вчера
20:24
Футбол

"Кайрат" выступил с заявлением о сроке контракта Алипа
Вчера
19:57
Футбол

"Окжетпес" проиграл "Каспию" и остался на дне турнирной таблицы КПЛ
Вчера
19:08
Футбол

"Мы попали в тяжелую ситуацию". Тихонов после поражения от "Шахтера" рассказал о проблемах "Астаны"
Вчера
16:53
Футбол

"Кызыл-Жар СК" в добавленное время вырвал победу над "Кайратом" в матче с двумя удалениями и пенальти
Вчера
16:28
Футбол

Томасов, Шомко и Рукавина на троих получают больше всего "Шахтера" - инсайдер о причинах проблем в "Астане"
Вчера
15:51
Футбол

"Ордабасы" потерпел поражение и не смог сместить "Астану" с третьего места КПЛ
Вчера
14:53
Футбол

"Шахтер" забил три мяча "Астане" и получил шанс побороться за медали в КПЛ
Вчера
14:00
Футбол

Капитан "Кайрата" не сыграет в оставшихся матчах КПЛ. Названа причина
Вчера
11:19
Футбол

Футболисты "Тараза" собрались бесплатно доиграть сезон в КПЛ
Вчера
09:30
Футбол

Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Астана" и других игр 19-го тура КПЛ
Вчера
08:49
Футбол

"Он был в шоке от некоторых моментов". Экс-игрок сборной Беларуси - о работе с тренером "Астаны"
Вчера
07:42
Футбол

Догнать Пауло и Аймбетова. Как может измениться положение в гонке бомбардиров КПЛ-2020
20 ноября
23:50
Футбол

"Я удивлен последней ситуацией". Младенов - об интересе "Актобе", уходе игроков и конфликте в раздевалке
20 ноября
23:00
Футбол

"Хотел бы видеть в "Кайрате" Янковича". Косович - о новом контракте и Лиге чемпионов
20 ноября
21:52
Футбол

Тренер "Ордабасы" высказался о возвращении в сборную Грузии
20 ноября
21:28
Футбол

"Окжетпес" вылетает, "Каспий" остается? Какой будет борьба за выживание в КПЛ
20 ноября
21:04
Футбол

"Кайрат" продлил контракт с полузащитником европейской сборной
20 ноября
20:30
Футбол

"Кайрат" завоевал бы чемпионство хоть на Луне. Агент - о трансфере Глушакова в "Астану" и казахстанцах в РПЛ
20 ноября
20:05
Футбол

Алексей Шпилевский стал претендентом на пост главного тренера сборной Казахстана
20 ноября
19:41
Футбол

Бывший вратарь "Ахмата" и "Динамо" собрался покинуть чемпионат Казахстана
20 ноября
19:00
Футбол

Снежная гонка за медали и борьба за выживание. Превью к 19-му туру КПЛ
20 ноября
18:39
Футбол

"Способен вытянуть силовой футбол". Агент - об идеальном чемпионате для Зайнутдинова и тренере сборной Казахстана
20 ноября
16:26
Футбол

Тренер участника Лиги Европы от Казахстана назвал своих преемников
20 ноября
15:59
Футбол

Алип, Исламхан, Меркель и другие. Кого из казахстанцев ждут в РПЛ?
20 ноября
15:00
Футбол

В "Ордабасы" назвали бюджет на 2020 год и задачи в КПЛ
20 ноября
14:04
Футбол

Бауыржан Исламхан вернулся в Казахстан
12 июля 2019
18:04
Футбол

"Пацаны подняли на уши все село". Влог с турнира памяти Сегизбаева
14 июня 2019
11:05
Футбол

Видео заседания Судейско-экспертной комиссии КФФ
3 сентября 2018
16:50
Футбол

Видеообзор прощального матча Самата Смакова
22 июля 2018
22:30
Футбол

Видеообзор матча "Ордабасы" - "Кайрат" - 2:1
3 апреля 2018
20:30
Футбол

Голы и финты Еркебулана Сейдахмета в 2018 году
4 марта 2018
16:48
Футбол

Фото с матча Суперкубка Казахстана "Астана" - "Кайрат"
3 августа 2016
18:27
Футбол

В Астане обсудили Стратегию развития футбола Казахстана на 2016-2026 годы
23 сентября 2015
20:58
Футбол

Фоторпепортаж: "Астана" вышла в финал Кубка Казахстана по футболу
1 марта 2015
19:44
Футбол

Фоторепортаж с завоевания "Астаной" Суперкубка Казахстана
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика