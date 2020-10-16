Казахстанский клуб пропустил девять мячей в матче с автоголом, пенальти и дублем

В перенесенном матче первого тура второй лиги Казахстана по футболу петропавловский "Кызыл-Жар М"
разгромил столичную команду SD Family
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Кокшетау завершилась со счетом 9:0 в пользу петропавловского клуба. Отличились Меирхан Толебай (18-я минута), Карен Джанунц (32-я), Максим Скорых (62-я, 76-я), Артем Черединов (66-я, с пенальти), Айсултан Бакытбекулы (70-я, автогол), Алмас Измайлов (74-я), Адиль Иманов (81-я), Александр Науменко (84-я).
Обе команды выступают в третьей группе из шести участников, соседствуя в турнирной таблице. "Кызыл-Жар М" с девятью очками занимает второе место, а SD Family, набрав столько же баллов, располагается на третьей строчке.
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