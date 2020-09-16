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1xBet стал победителем Кубка чемпионов Казахстана-2020

Турнир прошел в Нур-Султане.

1xBet стал победителем Кубка чемпионов Казахстана-2020
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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1xBet стал победителем Кубка чемпионов Казахстана 2020 года. Он проходил с 11 по 13 сентября в Нур-Султане в формате шесть на шесть.

В итоге победителем соревнования стала команда 1xBet из Алматы, которая в финальном матче обыграла соперника из Караганды - "КазМИРР при КарТУ" со счетом 5:1. "Бронзу" взяла команда “Сайран” из Нур-Султана, обыгравшая “Шыгыс” из ВКО.

Всего в турнире приняло участие 16 команд, которые представляли десять городов Казахстана. Среди участников турнира были, в том числе, и профессиональные игроки, что является показателем высокого уровня соревнования.

На пути к финальному матчу команда 1xBet прошла номинального фаворита - Kaisar Plaza из Алматы - на стадии четвертьфинала, а также обыграла “Сайран” из Нур-Султана в полуфинальном поединке. После победы в решающем матче команда 1xBet получила вознаграждение в виде одного миллиона тенге, как триумфатор турнира, а также право представлять Казахстан на чемпионате мира-2021.

Призы от организаторов также были вручены в следующих номинациях:

Лучший нападающий - Азат Валиуллин (“Сайран”);
Лучший защитник - Куаныш Советов (“Шыгыс”);
Лучший голкипер - Данияр Тогайбаев (“КазМИРР при КарТУ”).

Кроме того, партнеры турнира отметили особой наградой лучшего игрока Кубка чемпионов Казахстана. Им стал голкипер команды 1xBet Рауан Атантаев, который помог своему коллективу одержать победу в серии пенальти и в четвертьфинале, и в полуфинале турнира. Вратарь не только совершал важные сейвы, но и пробивал решающие пенальти в обоих случаях.

 

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